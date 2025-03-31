Міноборони допустило до використання у ЗСУ новий вітчизняний автоматичний гранатомет AGL-53

Міністерство оборони України кодифікувало та допустило до використання у Збройних силах автоматичний гранатомет AGL-53 калібру 40 мм українського виробництва.

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Про це повідомляє пресслужба відомства.

AGL-53 можна встановлювати на бойових машинах або легкому всюдихідному транспорті, а також використовувати як групову піхотну зброю зі спеціальною триногою.

Гранатомет використовує боєприпаси типорозміру 40×53 мм, що є натівським стандартом для автоматичних гранатометних систем.

Новий зразок перевершує радянський аналог – АГС-17 калібру 30 мм – за точністю ведення вогню, дальністю стрільби, ергономічністю та надійністю конструкції.

Останніми роками українські виробники також освоїли випуск 40-мм однозарядних гранатометів для підствольного встановлення на стрілецьку зброю або для використання як окремої зброї піхотинця.

Заступник міністра оборони Валерій Чуркін наголосив, що розвиток виробництва сучасного озброєння та перехід на стандарти НАТО є пріоритетом для оборонної промисловості України. Це дозволить відмовитися від застарілих радянських зразків та забезпечити ЗСУ сучасною зброєю, сумісною з арміями країн-партнерів.

Нагадаємо, нещодавно МО України офіційно кодифікувало та допустило до використання в підрозділах Сил оборони низку пристроїв, що покращують ефективність застосування стрілецької зброї та гранатометів на бойовій техніці та стаціонарних позиціях.