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Минобороны допустило к использованию в ВСУ новый отечественный автоматический гранатомет AGL-53
Министерство обороны Украины кодифицировало и допустило к использованию в вооруженных силах автоматический гранатомет AGL-53 калибра 40 мм украинского производства.
Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
AGL-53 можно устанавливать на боевых машинах или легком вездеходном транспорте, а также использовать в качестве группового пехотного оружия со специальной трехногой.
Гранатомет использует боеприпасы типоразмера 40х53 мм, что является натовским стандартом для автоматических гранатометных систем.
Новый образец превосходит советский аналог – АГС-17 калибра 30 мм – по точности ведения огня, дальности стрельбы, эргономичности и надежности конструкции.
В последние годы украинские производители также освоили выпуск 40-мм однозарядных гранатометов для подствольной установки на стрелковое оружие или для использования в качестве отдельного оружия пехотинца.
Заместитель министра обороны Валерий Чуркин отметил, что развитие производства современного вооружения и переход на стандарты НАТО является приоритетом для оборонной промышленности Украины. Это позволит отказаться от устаревших советских образцов и обеспечить ВСУ современным оружием, совместимым с армиями стран-партнеров.
Напомним, недавно МО Украина официально кодифицировала и допустила к использованию в подразделениях Сил обороны ряд устройств, улучшающих эффективность применения стрелкового оружия и гранатометов на боевой технике и стационарных позициях.