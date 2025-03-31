Минобороны допустило к использованию в ВСУ новый отечественный автоматический гранатомет AGL-53

Министерство обороны Украины кодифицировало и допустило к использованию в вооруженных силах автоматический гранатомет AGL-53 калибра 40 мм украинского производства.

Як забезпечити розвиток і стійкість компаній: досвід TERWIN, NOVUS, Arcelor Mittal, СК ІНГО та 40 інших провідних топменеджерів та державних діячів. 11 квітня на Business Wisdom Summit дізнайтесь, як бізнесу адаптуватися до нових регуляторних вимог, реагувати на зміни та залучати інвестиції у нинішніх умовах. Реальні кейси від лідерів українського бізнесу. Забронировать участие

Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

AGL-53 можно устанавливать на боевых машинах или легком вездеходном транспорте, а также использовать в качестве группового пехотного оружия со специальной трехногой.

Гранатомет использует боеприпасы типоразмера 40х53 мм, что является натовским стандартом для автоматических гранатометных систем.

Новый образец превосходит советский аналог – АГС-17 калибра 30 мм – по точности ведения огня, дальности стрельбы, эргономичности и надежности конструкции.

В последние годы украинские производители также освоили выпуск 40-мм однозарядных гранатометов для подствольной установки на стрелковое оружие или для использования в качестве отдельного оружия пехотинца.

Заместитель министра обороны Валерий Чуркин отметил, что развитие производства современного вооружения и переход на стандарты НАТО является приоритетом для оборонной промышленности Украины. Это позволит отказаться от устаревших советских образцов и обеспечить ВСУ современным оружием, совместимым с армиями стран-партнеров.

Напомним, недавно МО Украина официально кодифицировала и допустила к использованию в подразделениях Сил обороны ряд устройств, улучшающих эффективность применения стрелкового оружия и гранатометов на боевой технике и стационарных позициях.