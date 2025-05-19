Кабмин планирует компенсировать "Укрзализныце" 4,3 млрд грн за перевозку в прифронтовых районах

Правительство до конца мая рассматривает возможность выделения 4,3 млрд грн АО "Укрзализныця" для компенсации ущерба, связанного с пассажирскими перевозками в прифронтовых районах.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сообщение Интерфакс-Украина.

Кабмин возместит ущерб УЗ

"Укрзализныця" совместно с Министерством развития общин обратилась к премьер-министру с предложением компенсировать 4,3 млрд грн убытков, которые компания понесла из-за пассажирских перевозок в прифронтовых районах.

Речь идет о средствах из резервного фонда госбюджета.

Инициативу рассматривают Министерство экономики и Министерство финансов.

Окончательное решение ожидается в мае 2025года.

Напомним, "Укрзализныця" объявила о создании подразделения, целью которого будет мониторинг и охрана железнодорожной инфраструктуры с помощью дронов. В этом подразделении будут работать ветераны-железнодорожники, получившие ранения и вернувшиеся с фронта.

С 20 марта 2025 года "Укрзализныця" приостановила предоставление скидки 30% на экспортные перевозки сельскохозяйственной продукции, отправляемой со станций, расположенных на территориях возможных или активных боевых действий.