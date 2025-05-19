Кабмін планує компенсувати "Укрзалізниці" 4,3 млрд грн за перевезення у прифронтових районах

Уряд до кінця травня розглядає можливість виділення 4,3 млрд грн АТ "Укрзалізниця" для компенсації збитків, пов’язаних із пасажирськими перевезеннями в прифронтових районах.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на повідомлення Інтерфакс-Україна.

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"Укрзалізниця" спільно з Міністерством розвитку громад звернулася до прем’єр-міністра з пропозицією компенсувати 4,3 млрд грн збитків, які компанія зазнала через пасажирські перевезення у прифронтових районах.

Йдеться про кошти з резервного фонду держбюджету.

Ініціативу наразі розглядають Міністерство економіки та Міністерство фінансів.

Остаточне рішення очікується у травні 2025 року.

Нагадаємо, "Укрзалізниця" оголосила про створення підрозділу, на меті якого буде моніторинг та охорона залізничної інфраструктури за допомогою дронів. У цьому підрозділі працюватимуть ветерани-залізничники, які отримали поранення та повернулися з фронту.

Додамо, з 20 березня 2025 року "Укрзалізниця" призупинила надання знижки 30% на експортні перевезення сільськогосподарської продукції, що відправляється зі станцій, розташованих на територіях можливих або активних бойових дій.