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"Укрзалізниця" анонсувала створення підрозділу, який за допомогою дронів охоронятиме залізничну інфраструктуру
"Укрзалізниця" оголосила про створення підрозділу, на меті якого буде моніторинг та охорона залізничної інфраструктури за допомогою дронів. У цьому підрозділі працюватимуть ветерани-залізничники, які отримали поранення та повернулися з фронту.
Про це повідомляє пресслужба "Укрзалізниці".
"Ця ініціатива допоможе забезпечити охорону залізничних обʼєктів, а також надати можливість ветеранам застосувати свій військовий досвід і навички в цивільній роботі", - зазначають у компанії.
У повідомленні йдеться, що наразі "Укрзалізниця" підписала меморандум із Центром підготовки операторів БПЛА "Крук". Навчання, зокрема, буде проводитися за допомогою онлайн-платформи для ветеранів, яку створює "Крук" разом із Фондом "Відродження".Підписуйтеся на YouTube-канал delo.ua
"Інструктори Центру займатимуться перекваліфікацією ветеранів-залізничників. Вони навчатимуть працівників пілотуванню коптерів, а також вчитимуть інженерної підготовки, у тому числі складанню та обслуговуванню дронів", - повідомили в УЗ.
У компанії додали, що БПЛА будуть використовуватися для боротьби з розкраданням майна "Укрзалізниці" на станціях та перегонах, фіксування правопорушень, виявлення крадіжок пального з локомотивів, інспектування інфраструктури під час воєнного стану, а також для участі в розслідуванні транспортних пригод.
Першим кроком, як зазначили в "Укрзалізниці", буде створення тестового підрозділу. На його основі планується створити мережу, яка допоможе забезпечити ефективність роботи залізниці в майбутньому.
Нагадаємо, раніше "Укрзалізниця" оголосила про плани впровадження послуги щодо накопичення маршрутів на станціях, де це технічно можливо.
У контексті залізничних та вантажних перевезень "накопичення маршрутів на станціях" означає здатність формувати групи вагонів і призначати їм спільний маршрут для оптимізації транспортного процесу. Це є важливою операційною стратегією для оптимізації та ефективного використання рухомого складу, зменшення затрат і підвищення продуктивності.