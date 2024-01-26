"Укрзализныця" анонсировала создание подразделения, которое с помощью дронов будет охранять железнодорожную инфраструктуру

"Укрзализныця" объявила о создании подразделения, целью которого будет мониторинг и охрана железнодорожной инфраструктуры с помощью дронов. В этом подразделении будут работать ветераны-железнодорожники, получившие ранения и вернувшиеся с фронта.

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Об этом сообщает пресс-служба "Укрзализныци".

"Эта инициатива поможет обеспечить охрану железнодорожных объектов, а также предоставить возможность ветеранам применить свой военный опыт и навыки в гражданской работе", – отмечают в компании.

В сообщении говорится, что "Укрзализныця" подписала меморандум с Центром подготовки операторов БПЛА "Крук". Учения, в частности, будут проводиться с помощью онлайн-платформы для ветеранов, которую создает "Крук" вместе с Фондом "Возрождение".

"Инструкторы Центра будут заниматься переквалификацией ветеранов-железнодорожников. Они будут обучать работников пилотированию коптеров, а также учить инженерной подготовке, в том числе сборке и обслуживанию дронов", - сообщили в УЗ.

В компании добавили, что БПЛА будут использоваться для борьбы с хищением имущества "Укрзализныци" на станциях и перегонах, фиксирования правонарушений, обнаружения краж горючего из локомотивов, инспектирования инфраструктуры во время военного положения, а также для участия в расследовании транспортных происшествий.

Первым шагом, как отметили в "Укрзализныце", будет создание тестового подразделения. На его основе планируется создать сеть, которая поможет обеспечить эффективность работы железной дороги в будущем.

Напомним, ранее "Укрзализныця" объявила о планах внедрения услуги по накоплению маршрутов на станциях, где это технически возможно.

В контексте железнодорожных и грузовых перевозок "накопление маршрутов на станциях" означает способность формировать группы вагонов и назначать общий маршрут для оптимизации транспортного процесса. Это важная операционная стратегия для оптимизации и эффективного использования подвижного состава, уменьшения затрат и повышения производительности.