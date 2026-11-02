Кабмин разрешил покупать более дорогое жилье по государственной ипотеке "еселя"

Кабинет Министров Украины пересмотрел в сторону увеличения показатели косвенной стоимости строительства жилья в регионах. От этого норматива зависят предельные ценовые ограничения при покупке недвижимости по программе льготной государственной ипотеки "еселя".

Об этом сообщает Dilo со ссылкой на соответствующий приказ профильного министерства.

Опосредованная стоимость строительства жилья является нормативным показателем средней стоимости строительства одного квадратного метра общей площади в конкретной области или городе. Расчеты проводится Министерством развития общин, территорий и инфраструктуры Украины, а сами показатели могут корректироваться правительственными решениями несколько раз в год, учитывая рыночную динамику.

Как считают предельную цену квадратного метра

Этот норматив оказывает непосредственное влияние на выбор квартиры для оформления государственной ипотеки "еСеля". Чтобы узнать максимальную допустимую стоимость квадратного метра жилья по государственной программе, утвержденную опосредованную стоимость строительства в регионе необходимо умножить на два.

После обновления нормативов ценовые планки для большинства областей незначительно выросли. Самый высокий базовый показатель традиционно зафиксирован в столице, в то время как в регионах он колеблется в пределах 23-29 тысяч гривен за квадратный метр.

Обновлены базовые показатели стоимости строительства по регионам:

Киев - 32 600 грн;

Харьковская область - 29 318 грн;

Донецкая область - 29 299 грн;

Черниговская область - 27 928 грн;

Киевская область - 27 859 грн;

Николаевская область - 27 852 грн;

Львовская область - 27 742 грн;

Черкасская область - 27 474 грн;

Ровенская область - 27 397 грн;

Днепропетровская область - 27 043 грн;

Запорожская область - 27 016 грн;

Винницкая область - 26 897 грн;

Хмельницкая область - 26 845 грн;

Волынская область - 26 813 грн;

Луганская область - 26 758 грн;

Одесская область - 26 723 грн;

Сумская область - 26 168 грн;

Тернопольская область - 26 146 грн;

Черновицкая область - 25 820 грн;

Херсонская область - 25 379 грн;

Ивано-Франковская область - 25 083 грн;

Полтавская область - 24 802 грн;

Житомирская область - 24 520 грн;

Закарпатская область - 24 214 грн;

Кировоградская область - 23 707 грн.

Напомним, ранее сообщалось, что правительство изменило условия "еселе" для молодых семей и ставка будет снижаться с появлением каждого ребенка. Кабмин обновил условия льготной ипотечной программы "Еселя" для молодых семей, которые планируют или уже имеют детей.