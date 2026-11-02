Кадровый дефицит и новые риски: как украинский бизнес выживает и адаптируется во время войны

Украинские компании все чаще работают на грани своих возможностей, но не останавливают развитие. Даже в самый трудный период бизнес продолжает инвестировать, искать новые рынки и адаптировать управленческие модели.

Как пишет Dilo, об этом свидетельствуют результаты специального исследования компании Gradus "Непредсказуемая неопределенность", представленного на Киевском международном экономическом форуме (КМЭФ).

Вместо масштабных единовременных вложений предприниматели выбирают поэтапные инвестиции, растягивают реализацию проектов во времени и готовят новые инициативы к запуску при более благоприятных условиях.

Четыре стратегии адаптации

Аналитики Gradus выделяют четыре ключевые позиции, которые сегодня выбирает украинский бизнес:

Наступление: активное инвестирование, выход в новые сегменты и наращивание доли рынка.

Две скорости: параллельная поддержка операционного бизнеса и развитие перспективных направлений.

Удержание позиций: фокус на сохранении команды, экспертизы и доли на рынке.

Капсула: минимизация потерь и временное отложение зума с сохранением ключевых ресурсов.

Усиление атак на экономическую инфраструктуру вынудило компании пересмотреть подходы к операционной эффективности. Централизованные склады и крупные производства стали источником завышенного риска.

Теперь бизнес сознательно платит больше за децентрализацию: распределяет склады и серверы, дублирует критические функции, формирует запасы и инвестирует в автономное энергообеспечение.

Кадровый голод и психологическое истощение

Главным ограничением для роста остается дефицит кадров – от топ-менеджеров до квалифицированных рабочих.

Вакансии остаются открытыми месяцами. В то же время, руководители фиксируют психологическое истощение работников, поэтому инвестируют в ментальное здоровье, гибкие графики и внутреннее обучение.

Среди системных преград бизнес выделяет отсутствие механизмов компенсации военного ущерба, ограниченное кредитование и нехватку страхования рисков. Запрос компаний в государство – создать прозрачные и предполагаемые условия для самостоятельного восстановления.

Взгляд в будущее

Оценивая период 2027-2030 годов, топ-менеджеры рассматривают два базовых сценария: длительную войну с угрозой сокращения экономики или ее завершение, которое откроет окно для масштабного восстановления.

Большинство компаний пытаются подготовиться к обоим вариантам, сохраняя ключевые команды и портфели новых проектов.

Напомним, ранее правительство обязало предприятия с 4 декабря 2026 года работать во время "желтой" тревоги только при наличии укрытия или безопасного пространства.

Однако предпринимателям дали больше времени на обустройство укрытий или безопасных пространств. Причиной повторного пересмотра норм стало то, что после инициированных два месяца назад изменений многие компании так и не приступили к выполнению базовых требований безопасности.