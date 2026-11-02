Кадровий дефіцит та нові ризики: як український бізнес виживає та адаптується під час війни

Українські компанії дедалі частіше працюють на межі своїх можливостей, проте не зупиняють розвиток. Навіть у найважчий період бізнес продовжує інвестувати, шукати нові ринки та адаптувати управлінські моделі.

Як пише Dilo, про це свідчать результати спеціального дослідження компанії Gradus "Непередбачувана невизначеність", представленого на Київському міжнародному економічному форумі (КМЕФ).

Замість масштабних одноразових вкладень підприємці обирають поетапні інвестиції, розтягують реалізацію проєктів у часі та готують нові ініціативи до запуску за більш сприятливих умов.

Чотири стратегії адаптації

Аналітики Gradus виділяють чотири ключові позиції, які сьогодні обирає український бізнес:

Наступ: активне інвестування, вихід у нові сегменти та нарощування частки ринку.

Дві швидкості: паралельна підтримка операційного бізнесу та розвиток перспективних напрямів.

Утримання позицій: фокус на збереженні команди, експертизи та своєї частки на ринку.

Капсула: мінімізація втрат і тимчасове відкладення масштабування зі збереженням ключових ресурсів.

Посилення атак на економічну інфраструктуру змусило компанії переглянути підходи до операційної ефективності. Централізовані склади та великі виробництва стали джерелом підвищеного ризику.

Тепер бізнес свідомо платить більше за децентралізацію: розподіляє склади й сервери, дублює критичні функції, формує запаси та інвестує в автономне енергозабезпечення.

Кадровий голод та психологічне виснаження

Головним обмеженням для зростання залишається дефіцит кадрів — від топменеджерів до кваліфікованих робітників.

Вакансії залишаються відкритими місяцями. Водночас керівники фіксують психологічне виснаження працівників, тому інвестують у ментальне здоров'я, гнучкі графіки та внутрішнє навчання.

Серед системних перепон бізнес виділяє відсутність механізмів компенсації воєнних збитків, обмежене кредитування та брак страхування ризиків. Запит компаній до держави — створити прозорі та передбачувані умови для самостійного відновлення.

Погляд у майбутнє

Оцінюючи період 2027–2030 років, топменеджери розглядають два базові сценарії: тривалу війну із загрозою скорочення економіки або її завершення, яке відкриє вікно для масштабної відбудови.

Більшість компаній намагаються підготуватися до обох варіантів, зберігаючи ключові команди та портфелі нових проєктів.

Нагадаємо, раніше уряд зобов'язав підприємства з 4 грудня 2026 року працювати під час "жовтої" тривоги лише за наявності укриття чи безпечного простору.

Проте підприємцям дали більше часу на облаштування укриттів або безпечних просторів. Причиною повторного перегляду норм стало те, що після ініційованих два місяці тому змін чимало компаній так і не розпочали виконання базових безпекових вимог.