UA
Запланированное событие 2

НБУ курс:

USD

45,03

--0,05

EUR

50,56

+0,03

Наличный курс:

USD

45,25

45,10

EUR

51,10

50,85

Экономика
Бизнес
Финансы
Карьера
Война
Общество
Новости
Эксперты
Delo становится Dilo

Delo становится Dilo
Ветеранскаяэкономика

Ветеранская
экономика
Бизнес безроссийского софта

Бизнес без
российского софта
Лидеры бизнес-репутации 2026

Лидеры бизнес-
репутации 2026
Школа малогобизнеса

Школа малого

бизнеса
Partners Projects

Источник
энергии
Туристическая&nbsp;недвижимость

Туристическая 

недвижимость
Partners Projects

Nexus: территория

развития стартапов
Лидеры бизнес-репутации 2026

ТОП-50 лидеров
украинского бизнеса
Свободнаяэнергия 2.0

Свободная
энергия 2.0
AI Лидеры

AI Лидеры
Лидеры бизнес-репутации 2026

ТопФинанс-2026
20 лет&nbsp;Delo.ua

20 лет 
Delo.ua
Категория
Новости
Дата публикации
Добавить Dilo.ua как предпочитаемый источник в Google

Как часто украинцы меняют смартфоны и как реагируют на рост цен

Обновленные смартфоны 2025: что предлагают Android-производители
Обновленные смартфоны 2025: что предлагают Android-производители

60% опрошенных украинцев покупают новый телефон реже раза в 4 года. Более 70% респондентов не планируют покупать что-либо из техники, поскольку и по сегодняшним ценам не могут позволить себе покупку.

Об этом пишет Dilo со ссылкой на пресс-службу Rakuten Viber, который провел опрос среди украинцев.

Как часто украинцы покупают новый смартфон

60% украинцев покупают новый телефон реже раза в 4 года — ждут, пока совсем не сломается. 15% опрошенных покупают новый смартфон раз в 2–4 года, а каждый пятый — не покупает совсем, поскольку обычно получает телефон в подарок.

Ответы на вопрос "Обычно как часто покупаете новый телефон?" распределились так:

  • Реже раза в 4 года — пока не сломается совсем, новый не покупаю — 60% ;
  • Не покупаю телефоны сам/-а, обычно дарят - 18% ;
  • Раз в 2-4 года - 15% ;
  • Реже раза в 4 года. Лучше уложусь в другую технику (ноут, комп и т.п.) - 6% ;
  • Выходит новая модель и покупаю, где-то раз в год — 1% .

Рост цен на технику: планируют ли украинцы вкладываться сейчас

Несмотря на прогнозы роста цен на технику, большинство украинцев не планируют покупать гаджеты заранее: 74% опрошенных признаются, что не имеют на это средств и по нынешним ценам.

На вопрос "Учитывая прогнозируемое удорожание техники (смартфонов, ноутбуков и т.п.), планируете ли что-то покупать, пока цены держатся?":

  • Нет, я и с сегодняшними ценами не могу позволить себе купить – 74% ;
  • Нет, подорожание не влияет на мои планы по покупке – 16% ;
  • Да, уложусь в обновление — не хочу со временем тратить больше — 5% ;
  • Нет. Буду покупать подержанную технику, если подорожает — 3% ;
  • Да, планирую брать кредит, чтобы купить сейчас — 2% .

В опросе в официальном канале Rakuten Viber Украина приняло участие около 20 тысяч пользователей. Методика исследования – анонимный онлайн-опрос. Ключевая возрастная группа – 34-45 лет, более 50% респондентов в возрасте до 45.

Напомним, 25 сентября 2026 года стартовали продажи новой линейки iPhone.

По данным таможенной статистики, в Украину уже импортировано 7496 устройств iPhone 18 серии. Общая стоимость ввозимых смартфонов составила 8,9 млн дол. США.

Автор:
Светлана Манько

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности