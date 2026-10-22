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Как часто украинцы меняют смартфоны и как реагируют на рост цен
60% опрошенных украинцев покупают новый телефон реже раза в 4 года. Более 70% респондентов не планируют покупать что-либо из техники, поскольку и по сегодняшним ценам не могут позволить себе покупку.
Об этом пишет Dilo со ссылкой на пресс-службу Rakuten Viber, который провел опрос среди украинцев.
Как часто украинцы покупают новый смартфон
60% украинцев покупают новый телефон реже раза в 4 года — ждут, пока совсем не сломается. 15% опрошенных покупают новый смартфон раз в 2–4 года, а каждый пятый — не покупает совсем, поскольку обычно получает телефон в подарок.
Ответы на вопрос "Обычно как часто покупаете новый телефон?" распределились так:
- Реже раза в 4 года — пока не сломается совсем, новый не покупаю — 60% ;
- Не покупаю телефоны сам/-а, обычно дарят - 18% ;
- Раз в 2-4 года - 15% ;
- Реже раза в 4 года. Лучше уложусь в другую технику (ноут, комп и т.п.) - 6% ;
- Выходит новая модель и покупаю, где-то раз в год — 1% .
Рост цен на технику: планируют ли украинцы вкладываться сейчас
Несмотря на прогнозы роста цен на технику, большинство украинцев не планируют покупать гаджеты заранее: 74% опрошенных признаются, что не имеют на это средств и по нынешним ценам.
На вопрос "Учитывая прогнозируемое удорожание техники (смартфонов, ноутбуков и т.п.), планируете ли что-то покупать, пока цены держатся?":
- Нет, я и с сегодняшними ценами не могу позволить себе купить – 74% ;
- Нет, подорожание не влияет на мои планы по покупке – 16% ;
- Да, уложусь в обновление — не хочу со временем тратить больше — 5% ;
- Нет. Буду покупать подержанную технику, если подорожает — 3% ;
- Да, планирую брать кредит, чтобы купить сейчас — 2% .
В опросе в официальном канале Rakuten Viber Украина приняло участие около 20 тысяч пользователей. Методика исследования – анонимный онлайн-опрос. Ключевая возрастная группа – 34-45 лет, более 50% респондентов в возрасте до 45.
Напомним, 25 сентября 2026 года стартовали продажи новой линейки iPhone.
По данным таможенной статистики, в Украину уже импортировано 7496 устройств iPhone 18 серии. Общая стоимость ввозимых смартфонов составила 8,9 млн дол. США.