Как часто украинцы меняют смартфоны и как реагируют на рост цен

60% опрошенных украинцев покупают новый телефон реже раза в 4 года. Более 70% респондентов не планируют покупать что-либо из техники, поскольку и по сегодняшним ценам не могут позволить себе покупку.

Об этом пишет Dilo со ссылкой на пресс-службу Rakuten Viber, который провел опрос среди украинцев.

Как часто украинцы покупают новый смартфон

60% украинцев покупают новый телефон реже раза в 4 года — ждут, пока совсем не сломается. 15% опрошенных покупают новый смартфон раз в 2–4 года, а каждый пятый — не покупает совсем, поскольку обычно получает телефон в подарок.

Ответы на вопрос "Обычно как часто покупаете новый телефон?" распределились так:

Реже раза в 4 года — пока не сломается совсем, новый не покупаю — 60% ;

Не покупаю телефоны сам/-а, обычно дарят - 18% ;

Раз в 2-4 года - 15% ;

Реже раза в 4 года. Лучше уложусь в другую технику (ноут, комп и т.п.) - 6% ;

Выходит новая модель и покупаю, где-то раз в год — 1% .

Рост цен на технику: планируют ли украинцы вкладываться сейчас

Несмотря на прогнозы роста цен на технику, большинство украинцев не планируют покупать гаджеты заранее: 74% опрошенных признаются, что не имеют на это средств и по нынешним ценам.

На вопрос "Учитывая прогнозируемое удорожание техники (смартфонов, ноутбуков и т.п.), планируете ли что-то покупать, пока цены держатся?":

Нет, я и с сегодняшними ценами не могу позволить себе купить – 74% ;

Нет, подорожание не влияет на мои планы по покупке – 16% ;

Да, уложусь в обновление — не хочу со временем тратить больше — 5% ;

Нет. Буду покупать подержанную технику, если подорожает — 3% ;

Да, планирую брать кредит, чтобы купить сейчас — 2% .

В опросе в официальном канале Rakuten Viber Украина приняло участие около 20 тысяч пользователей. Методика исследования – анонимный онлайн-опрос. Ключевая возрастная группа – 34-45 лет, более 50% респондентов в возрасте до 45.

Напомним, 25 сентября 2026 года стартовали продажи новой линейки iPhone.

По данным таможенной статистики, в Украину уже импортировано 7496 устройств iPhone 18 серии. Общая стоимость ввозимых смартфонов составила 8,9 млн дол. США.