Як часто українці змінюють смартфони та як реагують на ріст цін

60% опитаних українців купують новий телефон рідше ніж раз на 4 роки. Понад 70% респондентів не планують купляти щось із техніки, оскільки і з сьогоднішніми цінами не можуть дозволити собі покупку.

Про це пише Dilo з посиланням на пресслужбу Rakuten Viber, який провів опитування серед українців.

Як часто українці купують новий смартфон

60% українців купують новий телефон рідше ніж раз на 4 роки — чекають, поки зовсім не зламається. 15% опитаних купують новий смартфон раз на 2–4 роки, а кожен пʼятий — не купує зовсім, оскільки зазвичай отримує телефон у подарунок.

Відповіді на питання “Зазвичай, як часто купуєте новий телефон?” розподілилися так:

Рідше ніж раз на 4 роки — поки не зламається зовсім, новий не купую — 60% ;

Не купую телефони сам/-а, зазвичай дарують — 18% ;

Раз на 2–4 роки — 15% ;

Рідше ніж раз на 4 роки. Краще вкладуся в іншу техніку (ноут, комп тощо) — 6% ;

Виходить нова модель і купую, десь раз на рік — 1% .

Ріст цін на техніку: чи планують українці вкладатися зараз

Попри прогнози щодо зростання цін на техніку, більшість українців не планують купувати гаджети заздалегідь: 74% опитаних зізнаються, що не мають на це коштів і за нинішніми цінами.

На питання “З огляду на прогнозоване здорожчання техніки (смартфонів, ноутбуків тощо), чи плануєте щось купляти, поки ціни тримаються?”:

Ні, я і з сьогоднішніми цінами не можу дозволити собі купити — 74% ;

Ні, здорожчання не впливає на мої плани по покупці — 16% ;

Так, вкладуся в оновлення — не хочу згодом витрачати більше — 5% ;

Ні. Купуватиму вживану техніку, якщо подорожчає — 3% ;

Так, планую брати кредит, щоби купити зараз — 2% .

В опитуванні в офіційному каналі Rakuten Viber Україна взяли участь близько 20 тисяч користувачів. Методика дослідження — анонімне онлайн-опитування. Ключова вікова група — 34-45 років, понад 50% респондентів віком до 45.

Нагадаємо, 25 вересня 2026 року стартували продажі нової лінійки iPhone.

За даними митної статистики, в Україну вже імпортовано 7 496 пристроїв iPhone 18 серії. Загальна вартість ввезених смартфонів становила 8,9 млн дол. США.