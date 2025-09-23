Кардаков и Вавриш отказались от претензий по ЖК "Новый Подол"

Предприниматель Александр Кардаков и застройщик Андрей Вавриш закрыли судебные разбирательства и сняли претензии по делу строительства жилого комплекса "Новый Подол" в Киеве.

Об этом оба бизнесмена сообщили на своей странице в фейсбуке, опубликовав идентичные посты.

"Для тех, кто следит за развитием событий в конфликте Кардаков-Ваврыш, сообщаю: все противоречия вокруг проекта "Новый Подол" урегулированы. В процессе переговоров и судебных процедур было достигнуто решение, учитывающее интересы всех сторон", - говорится в них.

Также предприниматели сообщили, что сняли претензии и закрыли судебные разбирательства. Подтверждены все договора и правовые основания реализации проекта "Новый Подол".

История конфликта

Андрей Ваврыш, владелец девелоперской компании Saga Development, и Александр Кардаков, председатель наблюдательного совета ООО Капитал, заключили соглашение после того, как в 2016 году Ваврыш купил старый завод по автомобильному ремонту на улице Константиновской.

Им когда-то владел Кардаков, но потерял из-за долгов. Завод стал собственностью Укрсоцбанка.

Предприниматели договорились, что Кардаков получит 3,5% от строительства нового ЖК площадью 70 000 кв. м за разрешение судебного спора с Укрсоцбанком. Но строительство не осуществилось из-за того, что рядом был расположен фармацевтический завод и охранные зоны.

В 2019 году по новому соглашению Кардаков должен был стать владельцем 6000 кв. м офисов и 47 паркомест по себестоимости в ЖК "Новый Подол", но строительство не было завершено из-за ареста территории правоохранителями.

За неудачные сделки Кардаков требовал компенсации в размере 500 млн грн.

"В результате стороны нашли баланс взаимных ожиданий и достигли урегулирования, удовлетворяющего всех участников. Истцами поданы заявления об отказе от исков в ранее инициированных судебных производствах против Клиента. Это открывает путь к реализации проекта без дальнейших юридических споров или блокировок", - сообщает юридическая компания Asters, сопровождавшая процесс.