Кардаков і Вавриш відмовились від претензій щодо ЖК "Новий Поділ"

Підприємець Олександр Кардаков та забудовник Андрій Вавриш закрили судові провадження та зняли претензії в справі будівництва житлового комплексу “Новий Поділ” у Києві.

Про це обидва бізнесмени повідомили на своїй сторінці у фейсбук, опублікувавши ідентичні пости.

“Для тих, хто слідкує за розвитком подій в конфлікті Кардаков-Вавриш, повідомляю: всі суперечності навколо проєкту "Новий Поділ" врегульовані. У процесі переговорів і судових процедур було досягнуто рішення, яке враховує інтереси всіх сторін”, - йдеться в них.

Також підприємці повідомили, що зняли претензії та закрили судові судові провадження. Зазначається, що підтверджені всі договори та правові підстави реалізації проєкту “Новий Поділ”.

Історія конфлікту

Андрій Вавриш, власник девелоперської компанії Saga Development, та Олександр Кардаков, голова наглядової ради ТОВ “Капітал”, уклали угоду після того, як у 2016 році Вавриш купив старий завод з автомобільного ремонту на вулиці Костянтинівській.

Ним колись володів Кардаков, але втратив його через борги. Завод став власністю Укрсоцбанку.

Підприємці домовились, що Кардаков отримає 3,5% від будівництво нового ЖК площею 70 000 кв. м за владнання судової суперечки з Укрсоцбанком. Але будівництво не здійснилось через те, що поряд був розташований фармацевтичний завод та охоронні зони.

У 2019 році за новою угодою Кардаков повинен був стати власником 6000 кв. м офісів і 47 паркомісць за собівартістю в ЖК "Новий Поділ", але будівництво не було завершене через арешт території правоохоронцями.

За невдалі угоди Кардаков вимагав компенсації сумою 500 млн грн.

“В результаті сторони знайшли баланс взаємних очікувань і досягли врегулювання, яке задовольняє всіх учасників. Позивачами подані заяви про відмову від позовів у раніше ініційованих судових провадженнях проти Клієнта. Це відкриває шлях до реалізації проєкту без подальших юридичних спорів чи блокувань”, - повідомляє юридична компанія Asters, що супроводжувала процес.