Карта боевых действий в Украине на 17 февраля 2026 года

Продолжается 1455-й день полномасштабной войны в Украине .

Карта боевых действий в Украине по состоянию на 17 февраля 2026 г.

Последние данные из отчета ISW (Институт изучения войны):

Новости войны в Украине

Оперативная информация по состоянию на 08:00 по российскому вторжению. По данным Генерального штаба ВСУ, за прошедшие сутки произошло 201 боевое столкновение.

Вчера противник нанес два ракетных удара, применил пять ракет, совершил 81 авиационный удар, сбросил 200 управляемых авиабомб. Кроме того, задействовал для поражения 4574 дронов-камикадзе и осуществил 2306 обстрелов населенных пунктов и позиций наших войск, в том числе 56 из реактивных систем залпового огня.

Агрессор наносил авиаудары, в частности по районам населенных пунктов Великомихайловка, Малиновка, Волче Днепропетровской области; Самойловка, Новоукраинка, Копани, Горькое, Широкое, Волшебное, Мирное, Любицкое, Воздвижовка, Розовка, Неженко, Никольское, Новоандреевка, Кустовое Запорожской области; Ольговка, Веселое Херсонской области.

Последние новости с фронта сегодня

За минувшие сутки авиация Сил обороны поразила пять районов сосредоточения личного состава российских захватчиков.

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях произошло семь боев с врагом. Противник совершил 88 обстрелов, в том числе три – из реактивных систем залпового огня.

На Южно-Слобожанском направлении враг 11 раз пытался прорвать оборонительные рубежи наших защитников, в районах населенных пунктов Волчанск, Волчанские Хутора и в направлениях населенных пунктов Графское, Вильча, Шевьяковка, Чугуновка.

На Купянском направлении враг совершил шесть атак по Петропавловке, Куриловке, Новой Кругляковке, Новоосиновому и Богуславке.

На Лиманском направлении враг провел 14 атак. Пытался вклиниться в нашу оборону в сторону населенных пунктов Надежда, Глущенково, Александровка, Дружелюбовка, Твердохлебово, Дробышево, Ставки и Лиман.

На Славянском направлении в течение вчерашних суток наши защитники пресекли семь попыток кафиров продвинуться вперед в сторону Рай-Александровки и в районах Платоновки и Дроновки.

На Краматорском направлении противник совершил пять наступательных действий в районах Миньковки, Васюковки, Бондарного и Орехово-Василовки.

На Константиновском направлении враг совершил 16 атак вблизи населенных пунктов Константиновка, Клебан-Бык, Александро-Калиново, Плещеевка, Русин Яр, Софиевка и в направлении Новопавловки.

На Покровском направлении наши защитники остановили 42 штурмовых действия агрессора в районах населенных пунктов Родинское, Красный Лиман, Покровск, Котлино, Удачное и в направлениях населенных пунктов Торецкое, Новый Донбасс, Вольное, Шевченко, Новоалександровка, Новопавловка, Новоподгородное, Филиал.

На Александровском направлении противник в течение минувшего дня совершил восемь атак в направлениях населенных пунктов Ивановка, Алексеевка, Вербовое, Привилегия и Согласие.

На Гуляйпольском направлении произошло 37 атак оккупантов - в сторону населенных пунктов Доброполье, Прилуки, Железнодорожное, Гуляйполе, Святопетровка, Зеленое и Староукраинка.

На Ореховском направлении противник однажды атаковал позиции наших защитников в районе Степногорска.

На Приднепровском направлении враг наступательных действий не проводил.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

Сохраняйте боевой дух, помогайте ВСУ, приближайте победу Украины!

Слава Украине!

