Карта боевых действий в Украине на 17 февраля 2026 года

война, ВСУ
Полномасштабная война продолжается с 24 февраля 2022 года / Генеральный штаб ВСУ

Продолжается 1455-й день полномасштабной войны в Украине.

Карта боевых действий в Украине по состоянию на 17 февраля 2026 г.

Последние данные из отчета ISW (Институт изучения войны):

Фото 2 — Карта боевых действий в Украине на 17 февраля 2026 года
Фото 3 — Карта боевых действий в Украине на 17 февраля 2026 года
Фото 4 — Карта боевых действий в Украине на 17 февраля 2026 года
Фото 5 — Карта боевых действий в Украине на 17 февраля 2026 года
Фото 6 — Карта боевых действий в Украине на 17 февраля 2026 года
Фото 7 — Карта боевых действий в Украине на 17 февраля 2026 года
Фото 8 — Карта боевых действий в Украине на 17 февраля 2026 года
Фото 9 — Карта боевых действий в Украине на 17 февраля 2026 года
Фото 10 — Карта боевых действий в Украине на 17 февраля 2026 года
Фото 11 — Карта боевых действий в Украине на 17 февраля 2026 года
Фото 12 — Карта боевых действий в Украине на 17 февраля 2026 года
Фото 13 — Карта боевых действий в Украине на 17 февраля 2026 года
Фото 14 — Карта боевых действий в Украине на 17 февраля 2026 года

Новости войны в Украине

Оперативная информация по состоянию на 08:00 по российскому вторжению. По данным Генерального штаба ВСУ, за прошедшие сутки произошло 201 боевое столкновение.

Вчера противник нанес два ракетных удара, применил пять ракет, совершил 81 авиационный удар, сбросил 200 управляемых авиабомб. Кроме того, задействовал для поражения 4574 дронов-камикадзе и осуществил 2306 обстрелов населенных пунктов и позиций наших войск, в том числе 56 из реактивных систем залпового огня.

Агрессор наносил авиаудары, в частности по районам населенных пунктов Великомихайловка, Малиновка, Волче Днепропетровской области; Самойловка, Новоукраинка, Копани, Горькое, Широкое, Волшебное, Мирное, Любицкое, Воздвижовка, Розовка, Неженко, Никольское, Новоандреевка, Кустовое Запорожской области; Ольговка, Веселое Херсонской области.

Последние новости с фронта сегодня

За минувшие сутки авиация Сил обороны поразила пять районов сосредоточения личного состава российских захватчиков.

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях произошло семь боев с врагом. Противник совершил 88 обстрелов, в том числе три – из реактивных систем залпового огня.

Фото 15 — Карта боевых действий в Украине на 17 февраля 2026 года

На Южно-Слобожанском направлении враг 11 раз пытался прорвать оборонительные рубежи наших защитников, в районах населенных пунктов Волчанск, Волчанские Хутора и в направлениях населенных пунктов Графское, Вильча, Шевьяковка, Чугуновка.

Фото 16 — Карта боевых действий в Украине на 17 февраля 2026 года

На Купянском направлении враг совершил шесть атак по Петропавловке, Куриловке, Новой Кругляковке, Новоосиновому и Богуславке.

Фото 17 — Карта боевых действий в Украине на 17 февраля 2026 года

На Лиманском направлении враг провел 14 атак. Пытался вклиниться в нашу оборону в сторону населенных пунктов Надежда, Глущенково, Александровка, Дружелюбовка, Твердохлебово, Дробышево, Ставки и Лиман.

Фото 18 — Карта боевых действий в Украине на 17 февраля 2026 года

На Славянском направлении в течение вчерашних суток наши защитники пресекли семь попыток кафиров продвинуться вперед в сторону Рай-Александровки и в районах Платоновки и Дроновки.

Фото 19 — Карта боевых действий в Украине на 17 февраля 2026 года

На Краматорском направлении противник совершил пять наступательных действий в районах Миньковки, Васюковки, Бондарного и Орехово-Василовки.

Фото 20 — Карта боевых действий в Украине на 17 февраля 2026 года

На Константиновском направлении враг совершил 16 атак вблизи населенных пунктов Константиновка, Клебан-Бык, Александро-Калиново, Плещеевка, Русин Яр, Софиевка и в направлении Новопавловки.

Фото 21 — Карта боевых действий в Украине на 17 февраля 2026 года

На Покровском направлении наши защитники остановили 42 штурмовых действия агрессора в районах населенных пунктов Родинское, Красный Лиман, Покровск, Котлино, Удачное и в направлениях населенных пунктов Торецкое, Новый Донбасс, Вольное, Шевченко, Новоалександровка, Новопавловка, Новоподгородное, Филиал.

Фото 22 — Карта боевых действий в Украине на 17 февраля 2026 года

На Александровском направлении противник в течение минувшего дня совершил восемь атак в направлениях населенных пунктов Ивановка, Алексеевка, Вербовое, Привилегия и Согласие.

Фото 23 — Карта боевых действий в Украине на 17 февраля 2026 года

На Гуляйпольском направлении произошло 37 атак оккупантов - в сторону населенных пунктов Доброполье, Прилуки, Железнодорожное, Гуляйполе, Святопетровка, Зеленое и Староукраинка.

Фото 24 — Карта боевых действий в Украине на 17 февраля 2026 года

На Ореховском направлении противник однажды атаковал позиции наших защитников в районе Степногорска.

Фото 25 — Карта боевых действий в Украине на 17 февраля 2026 года

На Приднепровском направлении враг наступательных действий не проводил.

Фото 26 — Карта боевых действий в Украине на 17 февраля 2026 года

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

Сохраняйте боевой дух, помогайте ВСУ, приближайте победу Украины!

Слава Украине!

Читайте также: потери России в войне по состоянию на сегодняшний день.

Автор:
Светлана Манько