Втрати ворога станом на 17 лютого 2026 – Генштаб ЗСУ
ЗСУ за останню добу ліквідували 890 російських окупантів. Загальні втрати особового складу російської армії РФ на 1455 добу повномасштабної війни становлять 1 255 340 осіб.
Втрати Росії у війні на 17 лютого 2026
Генштаб ЗСУ повідомляє, що Росія у війні з Україною станом на 17 лютого втратила:
- особового складу — близько 1 255 340 (+890) осіб;
- танків — 11 678 (+2) од.;
- бойових броньованих машин — 24 045 (+3) од.;
- артилерійських систем — 37 323 (+4) од.;
- РСЗВ — 1 648 (+0) од.;
- засобів ППО — 1 301 (+0) од.;
- літаків — 435 (+0) од.;
- гелікоптерів — 347 (+0) од.;
- БПЛА оперативно-тактичного рівня — 136 073 (+614) од.;
- крилатих ракет — 4 288 (+2) од.;
- кораблів / катерів — 29 (+0) од.;
- підводних човнів — 2 (+0) од.;
- автомобільної техніки та автоцистерн — 78 725 (+71) од.;
- спеціальної техніки — 4 071 (+0) од.
Зберігайте бойовий дух, допомагайте ЗСУ, наближайте перемогу України!
Слава Україні!
