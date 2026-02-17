Втрати ворога станом на 17 лютого 2026 – Генштаб ЗСУ

ЗСУ за останню добу ліквідували 890 російських окупантів. Загальні втрати особового складу російської армії РФ на 1455 добу повномасштабної війни становлять 1 255 340 осіб.

Втрати Росії у війні на 17 лютого 2026

Генштаб ЗСУ повідомляє, що Росія у війні з Україною станом на 17 лютого втратила:

особового складу — близько 1 255 340 (+890) осіб;

танків — 11 678 (+2) од.;

бойових броньованих машин — 24 045 (+3) од.;

артилерійських систем — 37 323 (+4) од.;

РСЗВ — 1 648 (+0) од.;

засобів ППО — 1 301 (+0) од.;

літаків — 435 (+0) од.;

гелікоптерів — 347 (+0) од.;

БПЛА оперативно-тактичного рівня — 136 073 (+614) од.;

крилатих ракет — 4 288 (+2) од.;

кораблів / катерів — 29 (+0) од.;

підводних човнів — 2 (+0) од.;

автомобільної техніки та автоцистерн — 78 725 (+71) од.;

спеціальної техніки — 4 071 (+0) од.

Зберігайте бойовий дух, допомагайте ЗСУ, наближайте перемогу України!

Слава Україні!

Читайте також: карта бойових дій станом на сьогодні.