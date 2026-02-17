Запланована подія 2

Тип
Війна Війна
Категорія
Новини
Дата публікації
Карта бойових дій в Україні на 17 лютого 2026 року

війна, ЗСУ
Повномасштабна війна триває з 24 лютого 2022 року / Генеральний штаб ЗСУ

Триває 1455-й день повномасштабної війни в Україні.

Мапа бойових дій в Україні станом на 17 лютого 2026

Останні дані зі звіту ISW (Інститут вивчення війни):

Фото 2 — Карта бойових дій в Україні на 17 лютого 2026 року
Фото 3 — Карта бойових дій в Україні на 17 лютого 2026 року
Фото 4 — Карта бойових дій в Україні на 17 лютого 2026 року
Фото 5 — Карта бойових дій в Україні на 17 лютого 2026 року
Фото 6 — Карта бойових дій в Україні на 17 лютого 2026 року
Фото 7 — Карта бойових дій в Україні на 17 лютого 2026 року
Фото 8 — Карта бойових дій в Україні на 17 лютого 2026 року
Фото 9 — Карта бойових дій в Україні на 17 лютого 2026 року
Фото 10 — Карта бойових дій в Україні на 17 лютого 2026 року
Фото 11 — Карта бойових дій в Україні на 17 лютого 2026 року
Фото 12 — Карта бойових дій в Україні на 17 лютого 2026 року
Фото 13 — Карта бойових дій в Україні на 17 лютого 2026 року
Фото 14 — Карта бойових дій в Україні на 17 лютого 2026 року

Новини війни в Україні

Оперативна інформація станом на 08:00 щодо російського вторгнення. За даними Генерального штабу ЗСУ, протягом минулої доби відбулося 201 бойове зіткнення.

Вчора противник завдав двох ракетних ударів, застосував п’ять ракет, здійснив 81 авіаційний удар, скинув 200 керованих авіабомб. Крім того, задіяв для ураження 4574 дронів-камікадзе та здійснив 2306 обстрілів населених пунктів та позицій наших військ, зокрема 56 – із реактивних систем залпового вогню.

Агресор завдавав авіаударів, зокрема по районах населених пунктів Великомихайлівка, Малинівка, Вовче Дніпропетровської області; Самійлівка, Новоукраїнка, Копані, Гірке, Широке, Чарівне, Мирне, Любицьке, Воздвижівка, Розівка, Ніженка, Микільське, Новоандріївка, Кущове Запорізької області; Ольгівка, Веселе Херсонської області.

Останні новини з фронту за сьогодні

За минулу добу авіація Сил оборони уразили п’ять районів зосередження особового складу російських загарбників.

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках минулої доби відбулося сім боєзіткнень з ворогом. Противник здійснив 88 обстрілів, в тому числі три - з реактивних систем залпового вогню.

Фото 15 — Карта бойових дій в Україні на 17 лютого 2026 року

На Південно-Слобожанському напрямку ворог 11 разів намагався прорвати оборонні рубежі наших захисників, у районах населених пунктів Вовчанськ, Вовчанські Хутори та у напрямках населених пунктів Графське, Вільча, Шев’яківка, Чугунівка.

Фото 16 — Карта бойових дій в Україні на 17 лютого 2026 року

На Куп’янському напрямку ворог здійснив шість атак в напрямках Петропавлівки, Курилівки, Нової Кругляківки, Новоосинового та Богуславки.

Фото 17 — Карта бойових дій в Україні на 17 лютого 2026 року

На Лиманському напрямку ворог провів 14 атак. Намагався вклинитися в нашу оборону в бік населених пунктів Надія, Глущенкове, Олександрівка, Дружелюбівка, Твердохлібове, Дробишеве, Ставки та Лиман.

Фото 18 — Карта бойових дій в Україні на 17 лютого 2026 року

На Слов’янському напрямку протягом вчорашньої доби наші захисники зупинили сім спроб окупантів просунутися вперед в бік Рай-Олександрівки та в районах Платонівки і Дронівки.

Фото 19 — Карта бойових дій в Україні на 17 лютого 2026 року

На Краматорському напрямку противник здійснив п’ять наступальних дій в районах Міньківки, Васюківки, Бондарного та Оріхово-Василівки.

Фото 20 — Карта бойових дій в Україні на 17 лютого 2026 року

На Костянтинівському напрямку ворог здійснив 16 атак поблизу населених пунктів Костянтинівка, Клебан-Бик, Олександро-Калинове, Плещіївка, Русин Яр, Софіївка та у напрямку Новопавлівки.

Фото 21 — Карта бойових дій в Україні на 17 лютого 2026 року

На Покровському напрямку наші захисники зупинили 42 штурмові дії агресора у районах населених пунктів Родинське, Червоний Лиман, Покровськ, Котлине, Удачне та у напрямках населених пунктів Торецьке, Новий Донбас, Вільне, Шевченко, Новоолександрівка, Новопавлівка, Новопідгороднє, Філія.

Фото 22 — Карта бойових дій в Україні на 17 лютого 2026 року

На Олександрівському напрямку противник протягом минулого дня здійснив вісім атак, у напрямках населених пунктів Іванівка, Олексіївка, Вербове, Привілля та Злагода.

Фото 23 — Карта бойових дій в Україні на 17 лютого 2026 року

На Гуляйпільському напрямку відбулося 37 атак окупантів - у бік населених пунктів Добропілля, Прилуки, Залізничне, Гуляйполе, Святопетрівка, Зелене та Староукраїнка.

Фото 24 — Карта бойових дій в Україні на 17 лютого 2026 року

На Оріхівському напрямку противник один раз атакував позиції наших захисників в районі Степногірська.

Фото 25 — Карта бойових дій в Україні на 17 лютого 2026 року

На Придніпровському напрямку ворог наступальних дій не проводив.

Фото 26 — Карта бойових дій в Україні на 17 лютого 2026 року

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

Зберігайте бойовий дух, допомагайте ЗСУ, наближайте перемогу України!

Слава Україні!

Читайте також: втрати Росії у війні станом на сьогодні.

Автор:
Світлана Манько