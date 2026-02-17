Потери врага по состоянию на 17 февраля 2026 г. – Генштаб ВСУ

ВСУ за последние сутки ликвидировали 890 российских оккупантов. Общие потери личного состава российской армии РФ на 1455 сутки полномасштабной войны составляют 1 255 340 человек.

Потери России в войне на 17 февраля 2026 г.

Генштаб ВСУ сообщает, что Россия в войне с Украиной по состоянию на 17 февраля потеряла:

личного состава – около 1 255 340 (+890) человек;

танков - 11 678 (+2) ед;

боевых бронированных машин - 24 045 (+3) ед;

артиллерийских систем - 37 323 (+4) ед;

РСЗО - 1 648 (+0) ед;

средств ПВО - 1 301 (+0) ед;

самолетов - 435 (+0) ед;

вертолетов - 347 (+0) ед;

БПЛА оперативно-тактического уровня - 136 073 (+614) ед;

крылатых ракет - 4 288 (+2) ед;

кораблей/катеров - 29 (+0) ед;

подводных лодок - 2 (+0) ед;

автомобильной техники и автоцистерн - 78 725 (+71) ед;

специальной техники - 4 071 (+0) ед.

Поражены воздушные цели врага по состоянию на 17 февраля

Воздушные силы Вооруженных сил Украины сообщают о поражении 392 воздушных целей во время сегодняшней вражеской атаки, а именно:

20 крылатых ракет воздушного базирования Х-101;

4 крылатых ракеты "Искандер-К";

1 управляемая авиационная ракета Х-59/69;

сбито/подавлено 367 враждебных БпЛА типа Shahed, Гербера, Италмас и дронов других типов.

Зафиксировано попадание 4 баллистических ракет и 18 ударных БПЛА на 13 локациях, а также падение сбитых (обломки) на 8 локациях.

Сохраняйте боевой дух, помогайте ВСУ, приближайте победу Украины!

Слава Украине!

