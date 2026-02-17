- Тип
- Война Война
- Категория
- Новости
- Дата публикации
-
- Переключить язык
- Читати українською
Потери врага по состоянию на 17 февраля 2026 г. – Генштаб ВСУ
ВСУ за последние сутки ликвидировали 890 российских оккупантов. Общие потери личного состава российской армии РФ на 1455 сутки полномасштабной войны составляют 1 255 340 человек.
Потери России в войне на 17 февраля 2026 г.
Генштаб ВСУ сообщает, что Россия в войне с Украиной по состоянию на 17 февраля потеряла:
- личного состава – около 1 255 340 (+890) человек;
- танков - 11 678 (+2) ед;
- боевых бронированных машин - 24 045 (+3) ед;
- артиллерийских систем - 37 323 (+4) ед;
- РСЗО - 1 648 (+0) ед;
- средств ПВО - 1 301 (+0) ед;
- самолетов - 435 (+0) ед;
- вертолетов - 347 (+0) ед;
- БПЛА оперативно-тактического уровня - 136 073 (+614) ед;
- крылатых ракет - 4 288 (+2) ед;
- кораблей/катеров - 29 (+0) ед;
- подводных лодок - 2 (+0) ед;
- автомобильной техники и автоцистерн - 78 725 (+71) ед;
- специальной техники - 4 071 (+0) ед.
Поражены воздушные цели врага по состоянию на 17 февраля
Воздушные силы Вооруженных сил Украины сообщают о поражении 392 воздушных целей во время сегодняшней вражеской атаки, а именно:
- 20 крылатых ракет воздушного базирования Х-101;
- 4 крылатых ракеты "Искандер-К";
- 1 управляемая авиационная ракета Х-59/69;
- сбито/подавлено 367 враждебных БпЛА типа Shahed, Гербера, Италмас и дронов других типов.
Зафиксировано попадание 4 баллистических ракет и 18 ударных БПЛА на 13 локациях, а также падение сбитых (обломки) на 8 локациях.
Сохраняйте боевой дух, помогайте ВСУ, приближайте победу Украины!
Слава Украине!
Читайте также: карта боевых действий на сегодня.