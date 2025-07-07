Карта боевых действий в Украине на 7 июля 2025 года

Продолжается 1230-й день полномасштабной войны в Украине .

Карта боевых действий в Украине по состоянию на 7 июля 2025 г.

Последние данные из отчета ISW (Институт изучения войны):

Новости войны в Украине

Оперативная информация по состоянию на 08:00 по российскому вторжению. По данным Генерального штаба ВСУ, за прошедшие сутки зафиксировано 184 боевых столкновений.

Вчера противник нанес по позициям украинских подразделений и населенным пунктам один ракетный удар с применением четырех ракет, а также 90 авиаударов, в том числе сбросил 154 управляемых авиационных бомб. Кроме этого, совершил 6040 обстрелов, из них 135 – из реактивных систем залпового огня, и привлек для поражения 4589 дронов-камикадзе.

Агрессор наносил авиаудары, в частности по районам населенных пунктов Железнодорожное, Плавные Запорожской области; Львов Херсонской области.

Последние новости с фронта сегодня

Вчера авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили три артиллерийских системы и 16 районов сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники врага.

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях за прошедшие сутки произошло 24 боестолкновения. Противник нанес 19 авиационных ударов, в общей сложности сбросил 30 управляемых авиационных бомб и совершил 344 артиллерийских обстрела, в том числе 38 – из реактивных систем залпового огня.

За прошедшие сутки на Южно-Слобожанском направлении произошло 24 боестолкновения в районах населенных пунктов Каменка, Зеленое, Красное Первое, Амбарное, Волчанск и в сторону населенного пункта Хатное.

На Купянском направлении за сутки зафиксированы семь атак оккупантов. Силы обороны отражали штурмовые действия противника в районах населенных пунктов Кондрашовка, Голубовка, Московка и Зеленая Роща.

На Лиманском направлении враг атаковал 30 раз. Пытался продвинуться вперед в районах населенных пунктов Грековка, Красный Пруд, Серебрянка, Карповка, в направлениях Нового Мира и Торского.

На Северском направлении противник девять раз атаковал позиции сил обороны вблизи Григоровки, Серебрянки, Выемки и Ивано-Дарьевки.

За прошедшие сутки на Краматорском направлении произошло два боестолкновения в районе Часового Яра.

На Торецком направлении враг совершил восемь атак в районах населенных пунктов Дилиевка, Торецк, Русин Яр и Яблоновка.

На Покровском направлении наши защитники остановили 60 атак агрессора в районах населенных пунктов Разино, Луч, Котлино, Новосергеевка, Миролюбовка, Полтавка, Новоэкономическое, Мирное, Лисовка, Зверевое, Удачное, Орехово, Алексеевка и в направлениях населенных пунктов Филиал, Новомы, Муравка.

На Новопавловском направлении Силы обороны отразили 20 вражеских штурмов вблизи населенных пунктов Воскресенка, Шевченко, Запорожья, Звезда, Мирное, Комар, Новоселка и в сторону Новопавловки.

Противник дважды атаковал позиции наших защитников вблизи Малиновки на Гуляйпольском направлении.

На Ореховском и Приднепровском направлениях российские оккупанты наступательных действий не проводили.



На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

Напомним, как заявил главнокомандующий ВСУ Александр Сырский, украинским защитникам удалось остановить продвижение вражеских войск в приграничных районах Сумской области. В настоящее время линия боевого столкновения стабилизирована.

Сохраняйте боевой дух, помогайте ВСУ, приближайте победу Украины!

Слава Украине!

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