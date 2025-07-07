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Карта бойових дій в Україні на 7 липня 2025 року

війна, ЗСУ, військові
Повномасштабна війна триває з 24 лютого 2022 року / Генеральний штаб ЗСУ

Триває 1230-й день повномасштабної війни в Україні.

Мапа бойових дій в Україні станом на 7 липня 2025

Останні дані зі звіту ISW (Інститут вивчення війни):

Фото 2 — Карта бойових дій в Україні на 7 липня 2025 року
Фото 3 — Карта бойових дій в Україні на 7 липня 2025 року
Фото 4 — Карта бойових дій в Україні на 7 липня 2025 року
Фото 5 — Карта бойових дій в Україні на 7 липня 2025 року
Фото 6 — Карта бойових дій в Україні на 7 липня 2025 року
Фото 7 — Карта бойових дій в Україні на 7 липня 2025 року
Фото 8 — Карта бойових дій в Україні на 7 липня 2025 року
Фото 9 — Карта бойових дій в Україні на 7 липня 2025 року
Фото 10 — Карта бойових дій в Україні на 7 липня 2025 року
Фото 11 — Карта бойових дій в Україні на 7 липня 2025 року

Новини війни в Україні

Оперативна інформація станом на 08:00 щодо російського вторгнення. За даними Генерального штабу ЗСУ, протягом минулої доби зафіксовано 184 бойових зіткнень.

Вчора противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах одного ракетного удару із застосуванням чотирьох ракет, а також 90 авіаударів, зокрема скинув 154 керовані авіаційні бомби. Крім цього, здійснив 6040 обстрілів, з них 135 – із реактивних систем залпового вогню, та залучив для ураження 4589 дронів-камікадзе.

Агресор завдавав авіаударів, зокрема по районах населених пунктів Залізничне, Плавні Запорізької області; Львове Херсонської області.

Останні новини з фронту за сьогодні

Вчора авіація, ракетні війська та артилерія Сил оборони уразили три артилерійські системи та 16 районів зосередження особового складу, озброєння та військової техніки ворога.

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках минулої доби відбулося 24 боєзіткнення. Противник завдав 19 авіаційних ударів, загалом скинув 30 керованих авіаційних бомб та здійснив 344 артилерійські обстріли, зокрема 38 – із реактивних систем залпового вогню.

Фото 12 — Карта бойових дій в Україні на 7 липня 2025 року

Минулої доби на Південно-Слобожанському напрямку відбулося 24 боєзіткнення в районах населених пунктів Кам’янка, Зелене, Красне Перше, Амбарне, Вовчанськ та в бік населеного пункту Хатнє.

Фото 13 — Карта бойових дій в Україні на 7 липня 2025 року

На Куп’янському напрямку за добу зафіксовано сім атак окупантів. Сили оборони відбивали штурмові дії противника у районах населених пунктів Кіндрашівка, Голубівка, Московка та Зелений Гай.

Фото 14 — Карта бойових дій в Україні на 7 липня 2025 року

На Лиманському напрямку ворог атакував 30 разів. Намагався просунутися вперед у районах населених пунктів Греківка, Червоний Став, Серебрянка, Карпівка, в напрямках Нового Миру та Торського.

Фото 15 — Карта бойових дій в Україні на 7 липня 2025 року

На Сіверському напрямку противник дев’ять разів атакував позиції Сил оборони поблизу Григорівки, Серебрянки, Виїмки та Івано-Дар’ївки.

Фото 16 — Карта бойових дій в Україні на 7 липня 2025 року

Минулої доби на Краматорському напрямку відбулося два боєзіткнення у районі Часового Яру.

Фото 17 — Карта бойових дій в Україні на 7 липня 2025 року

На Торецькому напрямку ворог здійснив вісім атак у районах населених пунктів Диліївка, Торецьк, Русин Яр та Яблунівка.

Фото 18 — Карта бойових дій в Україні на 7 липня 2025 року

На Покровському напрямку наші захисники зупинили 60 атак агресора в районах населених пунктів Разіне, Промінь, Котлине, Новосергіївка, Миролюбівка, Полтавка, Новоекономічне, Мирне, Лисівка, Звірове, Удачне, Горіхове, Олексіївка та в напрямках населених пунктів Філія, Новомиколаївка, Покровськ, Молодецьке, Дачне, Муравка.

Фото 19 — Карта бойових дій в Україні на 7 липня 2025 року

На Новопавлівському напрямку Сили оборони відбили 20 ворожих штурмів поблизу населених пунктів Воскресенка, Шевченко, Запоріжжя, Зірка, Мирне, Комар, Новосілка та в бік Новопавлівки.

Фото 20 — Карта бойових дій в Україні на 7 липня 2025 року

Противник двічі атакував позиції наших захисників поблизу Малинівки на Гуляйпільському напрямку.

Фото 21 — Карта бойових дій в Україні на 7 липня 2025 року

На Оріхівському та Придніпровському напрямках російські окупанти наступальних дій не проводили.

Фото 22 — Карта бойових дій в Україні на 7 липня 2025 року
Фото 23 — Карта бойових дій в Україні на 7 липня 2025 року


На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

Нагадаємо, як заявив головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський, українським захисникам вдалося зупинити просування ворожих військ у прикордонних районах Сумської області. Наразі лінія бойового зіткнення стабілізована.

Зберігайте бойовий дух, допомагайте ЗСУ, наближайте перемогу України!

Слава Україні!

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Автор:
Світлана Манько