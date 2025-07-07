Втрати ворога станом на 7 липня 2025 – Генштаб ЗСУ

ЗСУ за останню добу ліквідували 1100 російських окупантів. Загальні втрати особового складу російської армії РФ на 1230 добу повномасштабної війни становлять 1 027 540 осіб.

Втрати Росії у війні на 7 липня 2025

Генштаб ЗСУ повідомляє, що Росія у війні з Україною станом на 7 липня втратила:

особового складу – близько 1 027 540 (+1100) осіб,

танків – 10995 (+3) од,

бойових броньованих машин – 22963 (+7) од,

артилерійських систем – 29993 (+33) од

РСЗВ – 1432 (+2) од,

засоби ППО – 1192 (+0) од,

літаків – 421 (+0) од,

гелікоптерів – 340 (+0),

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 44058 (+233),

крилаті ракети – 3439 (+0),

кораблі / катери – 28 (+0),

підводні човни – 1 (+0),

автомобільна техніка та автоцистерни – 54370 (+118),

спеціальна техніка - 3927 (+2).

Уражені повітряні цілі ворога станом на 7 липня – Повітряні сили

Повітряні сили Збройних сил України повідомляють про уражені повітряні цілі під час сьогоднішньої ворожої атаки, а саме:

75 ворожих БпЛА типу Shahed (безпілотників інших типів) на півночі, сході та півдні країни.

Уточнюється, що 58 дронів збито вогневими засобами ураження, 17 — локаційно втрачено/подавлено РЕБ.

Зберігайте бойовий дух, допомагайте ЗСУ, наближайте перемогу України!

Слава Україні!

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