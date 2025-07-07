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Потери врага по состоянию на 7 июля 2025 года — Генштаб ВСУ
ВСУ за последние сутки ликвидировали 1100 российских оккупантов. Общие потери личного состава российской армии РФ на 1230 сутки полномасштабной войны составляют 1027540 человек.
Потери России в войне на 7 июля 2025 г.
Генштаб ВСУ сообщает, что Россия в войне с Украиной по состоянию на 7 июля потеряла:
- личного состава – около 1 027 540 (+1100) человек,
- танков – 10995 (+3) ед,
- боевых бронированных машин – 22963 (+7) ед,
- артиллерийских систем – 29993 (+33) ед
- РСЗО – 1432 (+2) ед,
- средства ПВО – 1192 (+0) ед,
- самолетов – 421 (+0) ед,
- вертолетов – 340 (+0),
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 44058 (+233),
- крылатые ракеты – 3439 (+0),
- корабли/катера – 28 (+0),
- подводные лодки – 1 (+0),
- автомобильная техника и автоцистерны – 54370 (+118),
- специальная техника – 3927 (+2).
Пораженные воздушные цели врага на 7 июля – Воздушные силы
Воздушные силы Вооруженных сил Украины сообщают об пораженных воздушных целях во время сегодняшней вражеской атаки, а именно:
- 75 враждебных БпЛА типа Shahed (беспилотников других типов) на севере, востоке и юге страны.
Уточняется, что 58 дронов сбиты огневыми средствами поражения, 17 — локационно потеряно/подавлено РЭБ.
Сохраняйте боевой дух, помогайте ВСУ, приближайте победу Украины!
Слава Украине!
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