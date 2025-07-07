Потери врага по состоянию на 7 июля 2025 года — Генштаб ВСУ

ВСУ за последние сутки ликвидировали 1100 российских оккупантов. Общие потери личного состава российской армии РФ на 1230 сутки полномасштабной войны составляют 1027540 человек.

Потери России в войне на 7 июля 2025 г.

Генштаб ВСУ сообщает, что Россия в войне с Украиной по состоянию на 7 июля потеряла:

личного состава – около 1 027 540 (+1100) человек,

танков – 10995 (+3) ед,

боевых бронированных машин – 22963 (+7) ед,

артиллерийских систем – 29993 (+33) ед

РСЗО – 1432 (+2) ед,

средства ПВО – 1192 (+0) ед,

самолетов – 421 (+0) ед,

вертолетов – 340 (+0),

БПЛА оперативно-тактического уровня – 44058 (+233),

крылатые ракеты – 3439 (+0),

корабли/катера – 28 (+0),

подводные лодки – 1 (+0),

автомобильная техника и автоцистерны – 54370 (+118),

специальная техника – 3927 (+2).

Пораженные воздушные цели врага на 7 июля – Воздушные силы

Воздушные силы Вооруженных сил Украины сообщают об пораженных воздушных целях во время сегодняшней вражеской атаки, а именно:

75 враждебных БпЛА типа Shahed (беспилотников других типов) на севере, востоке и юге страны.

Уточняется, что 58 дронов сбиты огневыми средствами поражения, 17 — локационно потеряно/подавлено РЭБ.

Сохраняйте боевой дух, помогайте ВСУ, приближайте победу Украины!

Слава Украине!

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