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Потери врага по состоянию на 7 июля 2025 года — Генштаб ВСУ

война, танк
Полномасштабная война продолжается с 24 февраля 2022 года / Генеральный штаб ВСУ

ВСУ за последние сутки ликвидировали 1100 российских оккупантов. Общие потери личного состава российской армии РФ на 1230 сутки полномасштабной войны составляют 1027540 человек.

Потери России в войне на 7 июля 2025 г.

Генштаб ВСУ сообщает, что Россия в войне с Украиной по состоянию на 7 июля потеряла:

  • личного состава – около 1 027 540 (+1100) человек,
  • танков – 10995 (+3) ед,
  • боевых бронированных машин – 22963 (+7) ед,
  • артиллерийских систем – 29993 (+33) ед
  • РСЗО – 1432 (+2) ед,
  • средства ПВО – 1192 (+0) ед,
  • самолетов – 421 (+0) ед,
  • вертолетов – 340 (+0),
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 44058 (+233),
  • крылатые ракеты – 3439 (+0),
  • корабли/катера – 28 (+0),
  • подводные лодки – 1 (+0),
  • автомобильная техника и автоцистерны – 54370 (+118),
  • специальная техника – 3927 (+2).
Фото 2 — Потери врага по состоянию на 7 июля 2025 года — Генштаб ВСУ

Пораженные воздушные цели врага на 7 июля – Воздушные силы

Воздушные силы Вооруженных сил Украины сообщают об пораженных воздушных целях во время сегодняшней вражеской атаки, а именно:

  • 75 враждебных БпЛА типа Shahed (беспилотников других типов) на севере, востоке и юге страны.

Уточняется, что 58 дронов сбиты огневыми средствами поражения, 17 — локационно потеряно/подавлено РЭБ.

Фото 3 — Потери врага по состоянию на 7 июля 2025 года — Генштаб ВСУ

Сохраняйте боевой дух, помогайте ВСУ, приближайте победу Украины!

Слава Украине!

Читайте также: карта боевых действий по состоянию на сегодня .

Автор:
Светлана Манько