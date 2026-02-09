Запланована подія 2

Карта боевых действий в Украине на 9 февраля 2026 года

война, ВСУ
Полномасштабная война продолжается с 24 февраля 2022 года / Генеральный штаб ВСУ

Продолжается 1447-й день полномасштабной войны в Украине .

Карта боевых действий в Украине по состоянию на 9 февраля 2026 г.

Последние данные из отчета ISW (Институт изучения войны):

Фото 2 — Карта боевых действий в Украине на 9 февраля 2026 года
Фото 3 — Карта боевых действий в Украине на 9 февраля 2026 года
Фото 4 — Карта боевых действий в Украине на 9 февраля 2026 года
Фото 5 — Карта боевых действий в Украине на 9 февраля 2026 года
Фото 6 — Карта боевых действий в Украине на 9 февраля 2026 года
Фото 7 — Карта боевых действий в Украине на 9 февраля 2026 года
Фото 8 — Карта боевых действий в Украине на 9 февраля 2026 года
Фото 9 — Карта боевых действий в Украине на 9 февраля 2026 года
Фото 10 — Карта боевых действий в Украине на 9 февраля 2026 года
Фото 11 — Карта боевых действий в Украине на 9 февраля 2026 года
Фото 12 — Карта боевых действий в Украине на 9 февраля 2026 года
Фото 13 — Карта боевых действий в Украине на 9 февраля 2026 года
Фото 14 — Карта боевых действий в Украине на 9 февраля 2026 года
Фото 15 — Карта боевых действий в Украине на 9 февраля 2026 года

Новости войны в Украине

Оперативная информация по состоянию на 08:00 по российскому вторжению. По данным Генерального штаба ВСУ, за прошедшие сутки произошло 312 боевых столкновений.

По уточненной информации, вчера противник нанес два ракетных удара, применив 11 ракет, 65 авиационных ударов, сбросил 148 управляемых авиабомб. Кроме того, задействовал для поражения 3960 дронов-камикадзе и произвел 2741 обстрел населенных пунктов и позиций наших войск, в том числе 104 из реактивных систем залпового огня.

Агрессор наносил авиаудары, в том числе по районам населенных пунктов Коломийцы Днепропетровской области; Зеленая Диброва, Барвиновка, Неженко, Любицкое, Воздвижовка, Копани Запорожской области.

Последние новости с фронта сегодня

За минувшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия сил обороны поразили район сосредоточения личного состава и инженерное сооружение противника.

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях произошло три боевых столкновений, противник нанес трех авиаударов применив шесть управляемых авиабомб, совершил 78 обстрелов, в том числе пять - из реактивных систем залпового огня.

Фото 16 — Карта боевых действий в Украине на 9 февраля 2026 года

На Южно-Слобожанском направлении враг восемь раз пытался прорвать оборонительные рубежи наших защитников, в районах населенных пунктов Волчанск, Старица, Прилипко и в сторону Фиголовки.

Фото 17 — Карта боевых действий в Украине на 9 февраля 2026 года

На Купянском направлении вчера произошло 14 вражеских атак. Наши защитники отразили штурмовые действия противника в сторону Купянска, Подолов, Петропавловки, Песчаного, Новоосинового, Новой Кругляковки, Новоплатоновки.

Фото 18 — Карта боевых действий в Украине на 9 февраля 2026 года

На Лиманском направлении враг провел 22 атаки. Пытался вклиниться в нашу оборону в районах населенных пунктов Дробышево, Среднее, Заречное и в сторону Дружелюбовки, Ставков, Шейковки, Лимана.

Фото 19 — Карта боевых действий в Украине на 9 февраля 2026 года

На Славянском направлении в течение вчерашних суток наши защитники остановили 15 попыток оккупантов продвинуться вперед в сторону Закотного, Рай-Александровки, Платоновки и в районе Дроновки.

Фото 20 — Карта боевых действий в Украине на 9 февраля 2026 года

На Краматорском направлении враг совершил одну атаку в районе Орехово-Василовки.

Фото 21 — Карта боевых действий в Украине на 9 февраля 2026 года

На Константиновском направлении враг совершил 32 атаки, вблизи населенных пунктов Плещеевка, Русин Яр, Яблоновка и в сторону Константиновки, Иванополья, Ильиновки, Николайполья, Степановки, Софиевки.

Фото 22 — Карта боевых действий в Украине на 9 февраля 2026 года

На Покровском направлении наши защитники остановили 72 штурмовых действия агрессора в районах населенных пунктов Родинское, Покровск, Котлино, Удачное, Молодецкое, Муравка, Мирноград, Филиал и в сторону населенных пунктов Торецкое, Кучеров Яр, Белицкое, Шевченко, Новоалександровка, Новоалександровка Гришино, Новый Донбасс.

Фото 23 — Карта боевых действий в Украине на 9 февраля 2026 года

На Александровском направлении противник в течение прошедшего дня провел восемь атак, в районе Привилегии и в сторону населенных пунктов Андреевка-Клевцово, Ивановка, Александроград.

Фото 24 — Карта боевых действий в Украине на 9 февраля 2026 года

На Гуляйпольском направлении произошло 29 атак оккупантов - в районах Сладкого, Гуляйполя, Дорожнянки, Мирного, Доброполья и в сторону Железнодорожного, Леноконстантиновки.

Фото 25 — Карта боевых действий в Украине на 9 февраля 2026 года

На Ореховском направлении наши защитники отразили пять атак противника в районе Каменского, Щербаков и в сторону Лукьяновского.

Фото 26 — Карта боевых действий в Украине на 9 февраля 2026 года

На Приднепровском направлении наступательных действий врага не зафиксировано.

Фото 27 — Карта боевых действий в Украине на 9 февраля 2026 года

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

Сохраняйте боевой дух, помогайте ВСУ, приближайте победу Украины!

Слава Украине!

Читайте также: потери России в войне по состоянию на сегодняшний день.

Автор:
Светлана Манько