Карта боевых действий в Украине на 9 февраля 2026 года

Продолжается 1447-й день полномасштабной войны в Украине .

Карта боевых действий в Украине по состоянию на 9 февраля 2026 г.

Последние данные из отчета ISW (Институт изучения войны):

Новости войны в Украине

Оперативная информация по состоянию на 08:00 по российскому вторжению. По данным Генерального штаба ВСУ, за прошедшие сутки произошло 312 боевых столкновений.

По уточненной информации, вчера противник нанес два ракетных удара, применив 11 ракет, 65 авиационных ударов, сбросил 148 управляемых авиабомб. Кроме того, задействовал для поражения 3960 дронов-камикадзе и произвел 2741 обстрел населенных пунктов и позиций наших войск, в том числе 104 из реактивных систем залпового огня.

Агрессор наносил авиаудары, в том числе по районам населенных пунктов Коломийцы Днепропетровской области; Зеленая Диброва, Барвиновка, Неженко, Любицкое, Воздвижовка, Копани Запорожской области.

Последние новости с фронта сегодня

За минувшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия сил обороны поразили район сосредоточения личного состава и инженерное сооружение противника.

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях произошло три боевых столкновений, противник нанес трех авиаударов применив шесть управляемых авиабомб, совершил 78 обстрелов, в том числе пять - из реактивных систем залпового огня.

На Южно-Слобожанском направлении враг восемь раз пытался прорвать оборонительные рубежи наших защитников, в районах населенных пунктов Волчанск, Старица, Прилипко и в сторону Фиголовки.

На Купянском направлении вчера произошло 14 вражеских атак. Наши защитники отразили штурмовые действия противника в сторону Купянска, Подолов, Петропавловки, Песчаного, Новоосинового, Новой Кругляковки, Новоплатоновки.

На Лиманском направлении враг провел 22 атаки. Пытался вклиниться в нашу оборону в районах населенных пунктов Дробышево, Среднее, Заречное и в сторону Дружелюбовки, Ставков, Шейковки, Лимана.

На Славянском направлении в течение вчерашних суток наши защитники остановили 15 попыток оккупантов продвинуться вперед в сторону Закотного, Рай-Александровки, Платоновки и в районе Дроновки.

На Краматорском направлении враг совершил одну атаку в районе Орехово-Василовки.

На Константиновском направлении враг совершил 32 атаки, вблизи населенных пунктов Плещеевка, Русин Яр, Яблоновка и в сторону Константиновки, Иванополья, Ильиновки, Николайполья, Степановки, Софиевки.

На Покровском направлении наши защитники остановили 72 штурмовых действия агрессора в районах населенных пунктов Родинское, Покровск, Котлино, Удачное, Молодецкое, Муравка, Мирноград, Филиал и в сторону населенных пунктов Торецкое, Кучеров Яр, Белицкое, Шевченко, Новоалександровка, Новоалександровка Гришино, Новый Донбасс.

На Александровском направлении противник в течение прошедшего дня провел восемь атак, в районе Привилегии и в сторону населенных пунктов Андреевка-Клевцово, Ивановка, Александроград.

На Гуляйпольском направлении произошло 29 атак оккупантов - в районах Сладкого, Гуляйполя, Дорожнянки, Мирного, Доброполья и в сторону Железнодорожного, Леноконстантиновки.

На Ореховском направлении наши защитники отразили пять атак противника в районе Каменского, Щербаков и в сторону Лукьяновского.

На Приднепровском направлении наступательных действий врага не зафиксировано.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

Сохраняйте боевой дух, помогайте ВСУ, приближайте победу Украины!

Слава Украине!

