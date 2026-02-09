- Тип
- Війна Війна
- Категорія
- Новини
- Дата публікації
-
- Змінити мову
- Читать на русском
Втрати ворога станом на 9 лютого 2026 – Генштаб ЗСУ
ЗСУ за останню добу ліквідували 1250 російських окупантів. Загальні втрати особового складу російської армії РФ на 1447 добу повномасштабної війни становлять 1 247 580 осіб.
Втрати Росії у війні на 9 лютого 2026
Генштаб ЗСУ повідомляє, що Росія у війні з Україною станом на 9 лютого втратила:
- особового складу – близько 1 247 580 (+1 250) осіб.
- танків – 11 654 (+3) од.
- бойових броньованих машин – 24 013 (+3) од.
- артилерійських систем – 37 056 (+12) од.
- РСЗВ – 1 637 (+0) од.
- засоби ППО – 1 295 (+0) од.
- літаків – 435 (+0) од.
- гелікоптерів – 347 (+0) од.
- БпЛА оперативно-тактичного рівня – 127 962 (+413) од.
- крилаті ракети – 4 270 (+1) од.
- кораблі/катери – 28 (+0) од.
- підводні човни – 2 (+0) од.
- автомобільна техніка та автоцистерни – 77 552 (+113) од.
- спеціальна техніка – 4 069 (+0) од.
Уражені повітряні цілі ворога станом на 9 лютого
Повітряні сили Збройних сил України повідомляють про ураження повітряних цілей під час сьогоднішньої ворожої атаки, а саме:
- збито/подавлено 116 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас та дронів інших типів.
Крім того, частина балістичних ракет Іскандер-М була перехоплена та не досягла своїх цілей.
Зафіксовано влучання ракет та 23 ударних БпЛА на 15 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 6 локаціях.
Зберігайте бойовий дух, допомагайте ЗСУ, наближайте перемогу України!
Слава Україні!
Читайте також: карта бойових дій станом на сьогодні.