Втрати ворога станом на 9 лютого 2026 – Генштаб ЗСУ

ЗСУ за останню добу ліквідували 1250 російських окупантів. Загальні втрати особового складу російської армії РФ на 1447 добу повномасштабної війни становлять 1 247 580 осіб.

Втрати Росії у війні на 9 лютого 2026

Генштаб ЗСУ повідомляє, що Росія у війні з Україною станом на 9 лютого втратила:

особового складу – близько 1 247 580 (+1 250) осіб.

танків – 11 654 (+3) од.

бойових броньованих машин – 24 013 (+3) од.

артилерійських систем – 37 056 (+12) од.

РСЗВ – 1 637 (+0) од.

засоби ППО – 1 295 (+0) од.

літаків – 435 (+0) од.

гелікоптерів – 347 (+0) од.

БпЛА оперативно-тактичного рівня – 127 962 (+413) од.

крилаті ракети – 4 270 (+1) од.

кораблі/катери – 28 (+0) од.

підводні човни – 2 (+0) од.

автомобільна техніка та автоцистерни – 77 552 (+113) од.

спеціальна техніка – 4 069 (+0) од.

Уражені повітряні цілі ворога станом на 9 лютого

Повітряні сили Збройних сил України повідомляють про ураження повітряних цілей під час сьогоднішньої ворожої атаки, а саме:

збито/подавлено 116 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас та дронів інших типів.

Крім того, частина балістичних ракет Іскандер-М була перехоплена та не досягла своїх цілей.

Зафіксовано влучання ракет та 23 ударних БпЛА на 15 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 6 локаціях.

Зберігайте бойовий дух, допомагайте ЗСУ, наближайте перемогу України!

Слава Україні!

Читайте також: карта бойових дій станом на сьогодні.