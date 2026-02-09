- Тип
Потери врага по состоянию на 9 февраля 2026 – Генштаб ВСУ
ВСУ за последние сутки ликвидировали 1250 российских оккупантов. Общие потери личного состава российской армии РФ на 1447 сутки полномасштабной войны составляют 1 247 580 человек.
Потери России в войне на 9 февраля 2026 г.
Генштаб ВСУ сообщает, что Россия в войне с Украиной по состоянию на 9 февраля потеряла:
- личного состава – около 1 247 580 (+1 250) человек.
- танков – 11 654 (+3) ед.
- боевых бронированных машин – 24 013 (+3) ед.
- артиллерийских систем – 37 056 (+12) ед.
- РСЗО – 1 637 (+0) ед.
- средства ПВО – 1295 (+0) ед.
- самолетов – 435 (+0) ед.
- вертолетов – 347 (+0) ед.
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 127 962 (+413) ед.
- крылатые ракеты – 4 270 (+1) ед.
- корабли/катера – 28 (+0) ед.
- подлодки – 2 (+0) ед.
- автомобильная техника и автоцистерны – 77 552 (+113) ед.
- специальная техника – 4069 (+0) ед.
Поражены воздушные цели врага по состоянию на 9 февраля
Воздушные силы Вооруженных сил Украины сообщают о поражении воздушных целей во время сегодняшней вражеской атаки, а именно:
- сбито/подавлено 116 враждебных БпЛА типа Shahed, Гербера, Италмас и дронов других типов.
Кроме того, часть баллистических ракет "Искандер-М" была перехвачена и не достигла своих целей.
Зафиксировано попадание ракет и 23 ударных БПЛА на 15 локациях, а также падение сбитых (обломки) на 6 локациях.
Сохраняйте боевой дух, помогайте ВСУ, приближайте победу Украины!
Слава Украине!
