Киев сполз в конец рейтинга самых дорогих городов Европы по ценам на жилье

Недвижимость в Европе подешевела за последний год. Тем не менее, цены в самых дорогих столицах в десятки раз превышают стоимость жилья в Киеве.

За последний год Киев потерял более 30 пунктов в рейтинге, переместившись со 100-й позиции на 137-м по ценам на жилье. Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на статистику Numbeo - крупнейшей в мире базы данных о стоимости жизни, в том числе недвижимости.

Рейтинг составляется на основе нескольких показателей, среди которых стоимость аренды жилья, продуктов питания, цен в ресторанах, проезд в транспорте и тарифов на коммунальные услуги. Эти показатели сравниваются с аналогичными в Нью-Йорке.

По данным исследования, топ-10 городов с самым дорогим жильем за пять месяцев также претерпело изменения, хотя лидерами продолжают оставаться Швейцария, Британия и Франция. Здесь цены на квадратный метр квартиры в центре города составляют не десятки тысяч больше, чем в украинской столице.

Самые дорогие города Европы Стоимость 1 кв. м жилья для покупки квартиры в центре города 1. Цюрих, Швейцария 20 616 евро 2. Женева, Швейцария 19 283 евро 3. Лозанна, Швейцария 18 563 евро 4. Базель, Швейцария 18 334 евро 5. Лондон, Великобритания 17 669 евро 6. Берн, Швейцария 16 646 евро 7. Париж, Франция 12 212 евро 8. Мюнхен, Германия 11 366 евро 9. Люксембург, Люксембург 10 331 евро 10. Стокгольм, Швеция 10 017 евро

Самым дорогим оказалось жилье в Швейцарии – пять городов страны попали в топ-10 с ценами 18 000 – 20 000 евро за квадратный метр. Дешевле статистика считает румынскую Орадя (146) с 1600 евро и украинскую Одессу (147 место) - 1 400 евро за квадрат жилья в центре города.

Украинские города в рейтинге самых дорогих городов Европы в 2025 году

В августе 2025-го Киев занимает 137 позицию с ценой 1936 евро. Еще год назад Киев в перечне городов Европы занимал 100-ю позицию со стоимостью 2430 евро за квадратный метр жилья в центре столицы.

Последняя десятка рейтинга дорогих городов Европы. Инфографика: статистика Numbeo

Сводная информация о Киеве в статистике отмечает, что ориентировочные ежемесячные расходы для семьи из четырех человек здесь составляют 79 968,2 гривен без учета арендной платы. Примерные ежемесячные расходы для одинокого лица составляют 23 000 гривен (без расходов на жилье). Киев на 69,2% дешевле, чем Нью-Йорк (без учета аренды жилья). Арендная плата в Киеве в среднем на 86,2% ниже, чем в Нью-Йорке.

Кроме Киева, в список дорогих городов для проживания попали только Львов (1990 евро за квадрат) и Одесса (1434 евро). Еще год назад в списке фигурировал Харьков с ценой на жилье 1200 евро за кв. метр.

Ранее Delo.ua писало о том, что Одесса и Днепр оказались в двадцатке лидеров по степени преступности среди городов в Европе.

Также сообщалось, что Киев потерял позиции в рейтинге городов с самым дорогим жильем.