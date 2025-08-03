Київ опустився у хвіст рейтингу найдорожчих міст Європи за цінами на житло

Нерухомість у Європі подешевшала за останній рік. Попри це, ціни у найдорожчих столицях у десятки разів перевищують вартість житла у Києві.

За останній рік Київ втратив понад 30 пунктів у рейтингу, перемістившись із 100ої позиції на 137-му за цінами на житло. Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на статистику Numbeo — найбільшої у світі бази даних про вартість життя, зокрема нерухомості.

Рейтинг складається на основі декількох показників, серед яких вартість оренди житла, продуктів харчування, цін у ресторанах, на проїзд у транспорті та тарифів на комунальні послуги. Ці показники порівнюються з аналогічними у Нью-Йорку.

За даними дослідження, топ-10 міст із найдорожчим житлом за п'ять місяців також зазнало змін, хоча лідерами і далі залишаються Швейцарія, Британія та Франція. Тут ціни на квадратний метр квартири у центрі міста складають не у десятки тисяч більше, ніж в українській столиці.

Найдорожчі міста Європи Вартість 1 кв. м житла для купівлі квартири у центрі міста 1. Цюрих, Швейцарія 20 616 євро 2. Женева, Швейцарія 19 283 євро 3. Лозанна, Швейцарія 18 563 євро 4. Базель, Швейцарія 18 334 євро 5. Лондон, Великобританія 17 669 євро 6. Берн, Швейцарія 16 646 євро 7. Париж, Франція 12 212 євро 8. Мюнхен, Німеччина 11 366 євро 9. Люксембург, Люксембург 10 331 євро 10. Стокгольм, Швеція 10 017 євро

Найдорожчим виявилось житло у Швейцарії - п'ять міст країни потрапили до топ-10 з цінами 18 000 - 20 000 євро за квадратний метр. Найдешевшими статистика вважає румунську Орадя (146) з 1600 євро та українську Одесу (147 місце) - 1 400 євро за квадрат житла у центрі міста.

Українські міста у рейтингу найдорожчих міст Європи у 2025 році

У серпні 2025-го Київ посідає 137 позицію з ціною 1936 євро. Ще рік тому Київ у переліку міст Європи посідав 100-ту позицію з вартістю 2430 євро за квадратний метр житла у центрі столиці.

Інфографіка: статистика Numbeo

Зведена інформація про Київ у статистиці зазначає, що орієнтовні щомісячні витрати для сім'ї з чотирьох осіб тут становлять 79 968,2 гривень , без урахування орендної плати. Орієнтовні щомісячні витрати для самотньої особи становлять 23 000 гривень (без витрат на житло). Київ на 69,2% дешевший, ніж Нью-Йорк (без урахування орендижитла). Орендна плата в Києві в середньому на 86,2% нижча, ніж у Нью-Йорку .

Окрім Києва, до переліку дорогих міст для проживання потрапили лише Львів (1990 євро за квадрат) та Одеса (1434 євро). Ще рік тому у списку ще фігурував Харків з ціною на житло 1200 євро за кв. метр.

Раніше Delo.ua писало про те, що Одеса та Дніпро опинились у двадцятці лідерів за рівнем злочинності серед міст в Європі.

Також повідомлялось про те, що Київ втратив позиції у рейтингу міст з найдорожчим житлом.