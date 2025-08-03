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Київ опустився у хвіст рейтингу найдорожчих міст Європи за цінами на житло
Нерухомість у Європі подешевшала за останній рік. Попри це, ціни у найдорожчих столицях у десятки разів перевищують вартість житла у Києві.
За останній рік Київ втратив понад 30 пунктів у рейтингу, перемістившись із 100ої позиції на 137-му за цінами на житло. Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на статистику Numbeo — найбільшої у світі бази даних про вартість життя, зокрема нерухомості.
Рейтинг складається на основі декількох показників, серед яких вартість оренди житла, продуктів харчування, цін у ресторанах, на проїзд у транспорті та тарифів на комунальні послуги. Ці показники порівнюються з аналогічними у Нью-Йорку.
За даними дослідження, топ-10 міст із найдорожчим житлом за п'ять місяців також зазнало змін, хоча лідерами і далі залишаються Швейцарія, Британія та Франція. Тут ціни на квадратний метр квартири у центрі міста складають не у десятки тисяч більше, ніж в українській столиці.
|Найдорожчі міста Європи
|Вартість 1 кв. м житла для купівлі квартири у центрі міста
|1. Цюрих, Швейцарія
|20 616 євро
|2. Женева, Швейцарія
|19 283 євро
|3. Лозанна, Швейцарія
|18 563 євро
|4. Базель, Швейцарія
|18 334 євро
|5. Лондон, Великобританія
|17 669 євро
|6. Берн, Швейцарія
|16 646 євро
|7. Париж, Франція
|12 212 євро
|8. Мюнхен, Німеччина
|11 366 євро
|9. Люксембург, Люксембург
|10 331 євро
|10. Стокгольм, Швеція
|10 017 євро
Найдорожчим виявилось житло у Швейцарії - п'ять міст країни потрапили до топ-10 з цінами 18 000 - 20 000 євро за квадратний метр. Найдешевшими статистика вважає румунську Орадя (146) з 1600 євро та українську Одесу (147 місце) - 1 400 євро за квадрат житла у центрі міста.
Українські міста у рейтингу найдорожчих міст Європи у 2025 році
У серпні 2025-го Київ посідає 137 позицію з ціною 1936 євро. Ще рік тому Київ у переліку міст Європи посідав 100-ту позицію з вартістю 2430 євро за квадратний метр житла у центрі столиці.
Зведена інформація про Київ у статистиці зазначає, що орієнтовні щомісячні витрати для сім'ї з чотирьох осіб тут становлять 79 968,2 гривень , без урахування орендної плати. Орієнтовні щомісячні витрати для самотньої особи становлять 23 000 гривень (без витрат на житло). Київ на 69,2% дешевший, ніж Нью-Йорк (без урахування орендижитла). Орендна плата в Києві в середньому на 86,2% нижча, ніж у Нью-Йорку .
Окрім Києва, до переліку дорогих міст для проживання потрапили лише Львів (1990 євро за квадрат) та Одеса (1434 євро). Ще рік тому у списку ще фігурував Харків з ціною на житло 1200 євро за кв. метр.
Раніше Delo.ua писало про те, що Одеса та Дніпро опинились у двадцятці лідерів за рівнем злочинності серед міст в Європі.
Також повідомлялось про те, що Київ втратив позиції у рейтингу міст з найдорожчим житлом.