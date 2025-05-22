Кличко рассказал, сколько стоит поставить киоск в центре Киева

Реформа системы размещения МАФ распространится на все районы столицы в течение года. Право арендовать землю коммунальной собственности для размещения малых архитектурных форм будет предоставлено через открытые аукционы в системе Prozorro. Продажа.

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Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на мэра столицы Виталия Кличко.

Он встретился с бизнесменами-победителями электронных аукционов в системе Prozorro. Продажа, получившая право арендовать локации на территории коммунальной собственности города. Речь идет о первых 12 договорах аренды на 5 лет объектов в Печерском районе.

Кличко подчеркнул, что временные сооружения должны соответствовать утвержденным архетипам, разработанным с учетом требований к современному внешнему виду, безопасности и упорядоченности городского пространства.

"Через открытые аукционы предприниматели получают возможность легально размещать средства торговли, почтоматы, вендинговые аппараты, электрозарядные станции, водоматы, платежные терминалы самообслуживания. Самая высокая месячная стоимость аренды зафиксирована по локации на ул. Бастионной — 203 000 грн без НДС", — подчеркнул Кличко.

Он отметил, что готовится следующий этап аукционов – в Оболонском районе столицы. А в течение года реформа должна охватить все районы Киева.

Кличко уверяет, что система открытой аренды коммунальных локаций через Prozorro. Продажа обеспечит честную конкуренцию, удобные условия для развития бизнеса и увеличит поступления в городской бюджет.

Напомним, Киевский городской совет принял решение о проведении аукционов по аренде земельных участков для размещения МАФов, зарядных станций, почтоматов, терминалов, автоматов по продаже товаров в системе Prozorro.Продажи.

В апреле в государственной электронной торговой системе Прозорро.Продажи состоялись первые онлайн-аукционы по аренде мест для размещения автоматов по продаже воды в Киеве.

Первыми лотами на торгах стали 14 участков в Оболонском районе столицы. Стоимость аренды стартовала от 758 гривен до 1109 гривен в месяц.