Кличко розповів, скільки коштує поставити кіоск у центрі Києва

Реформа системи розміщення МАФів пошириться на усі райони столиці протягом року. Право орендувати землю комунальної власності для розташування малих архітектурних форм надаватиметься через відкриті аукціони у системі Prozorro. Продажі.

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Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на мера столиці Віталія Кличко.

Він зустрівся з підприємцями-переможцями електронних аукціонів у системі Prozorro. Продажі, які отримали право орендувати локації на території комунальної власності міста. Йдеться про перші 12 договорів оренди на 5 років об’єктів у Печерському районі.

Кличко наголосив, що тимчасові споруди мають відповідати затвердженим архетипам, що розроблені з урахуванням вимог до сучасного зовнішнього вигляду, безпеки і впорядкованості міського простору.

"Через відкриті аукціони підприємці отримують можливість легально розміщувати засоби торгівлі, поштомати, вендингові апарати, електрозарядні станції, водомати, платіжні термінали самообслуговування. Найвища місячна вартість оренди зафіксована по локації на вул. Бастіонній — 203 000 грн без ПДВ", - підкреслив Кличко.

Він зауважив, що готується наступний етап аукціонів — в Оболонському районі столиці. А протягом року реформа має охопити всі райони Києва.

Кличко запевняє, що система відкритої оренди комунальних локацій через Prozorro. Продажі забезпечить чесну конкуренцію, зручні умови для розвитку бізнесу та збільшить надходження до міського бюджету.

Нагадаємо, Київська міська рада ухвалила рішення про проведення аукціонів з оренди земельних ділянок для розміщення МАФів, зарядних станцій, поштоматів, терміналів, автоматів з продажу товарів у системі Prozorro.Продажі.

У квітні в державній електронній торговій системі Прозорро.Продажі відбулися перші онлайн-аукціони з оренди місць для розміщення автоматів з продажу води у Києві.

Першими лотами на торгах стали 14 ділянок в Оболонському районі столиці. Вартість оренди стартувала від 758 гривень до 1 109 гривень на місяць.