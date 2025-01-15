Комиссия по ценным бумагам и биржам США судится с Илоном Маском: в чем причина

Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) подала иск против миллиардера Илона Маска. Он обвиняется в том, что в 2022 году он слишком долго скрывал информацию о покупке большой доли социальной сети Twitter.

Об этом сообщает Reuters.

Отмечается, что в поданном в федеральный суд в Вашингтоне иске утверждается, что Маск нарушил федеральное законодательство о ценных бумагах, задержав раскрытие своей первоначальной покупки 5% акций Twitter на 11 дней.

По правилам SEC, инвесторы обязаны сообщить о пересечении порога владения 5% акций в течение 10 календарных дней. Относительно Маска эта дата приходилась на 24 марта 2022 года.

Как отмечается в иске SEC, Маск до 4 апреля 2022 года не сообщал о своих покупках, к тому времени уже владея 9,2% акций компании. За это время миллиардер приобрел акции Twitter на сумму более 500 млн долларов по искусственно заниженным ценам, что нанесло ущерб другим инвесторам.

После раскрытия информации о его доле стоимость акций Twitter выросла более чем на 27%.

В то же время, адвокат Маска Алекс Спиро назвал этот иск частью многолетней кампании преследования SEC.

"Сегодняшние действия SEC – это признание того, что они не могут выдвинуть настоящие обвинения. Маск не сделал ничего плохого, и все это понимают", – убеждает Спиро.

Он добавил, что обвинения касаются только «административного нарушения – несвоевременного представления одной формы», что даже если будет доказано, влечет лишь незначительный штраф.

Бывшие акционеры Twitter также подали иск против Маска в федеральный суд Манхэттена за задержку раскрытия информации. В этом случае Маск утверждал, что задержка была ошибкой, и отрицал намерения вводить в заблуждение других акционеров.

После покупки Маском Twitter подешевел на 72%

Социальная сеть Twitter пережила кардинальные изменения после того, как в октябре 2022 года ее владельцем стал бизнесмен Илон Маск. Он отказался от этого названия соцсети, переименовав его в Х.

23 июля 2023 года стало известно, что Twitter получит новый бренд . На следующий день Маск сообщил, что сайт X.com уже перенаправляется на социальную сеть, тогда же на платформе появился новый логотип.

Маск инициировал масштабные увольнения работников и руководства.

Отметим, что Маск приобрел Twitter (Х) за $44 млрд, но на начало марта 2024 года стоимость компании могла упасть на 72%. Доходы Х от рекламы упали более чем на 50%.