Комісія з цінних паперів і бірж США судиться з Ілоном Маском: у чому причина

Комісія з цінних паперів та бірж США (SEC) подала позов проти мільярдера Ілона Маска. Його звинувачують в тому, що у 2022 році він занадто довго приховував інформацію про купівлю великої частки соціальної мережі Twitter.

Про це повідомляє Reuters.

Зазначається, що у поданому до федерального суду у Вашингтоні позові стверджується, що Маск порушив федеральне законодавство про цінні папери, затримавши розкриття своєї початкової покупки 5% акцій Twitter на 11 днів.

За правилами SEC, інвестори зобов'язані повідомити про перетин порогу володіння 5% акцій протягом 10 календарних днів. Стосовна Маска ця дата припадала на 24 березня 2022 року.

Натомість, як наголошується у позові SEC, Маск до 4 квітня 2022 року не повідомляв про свої покупки, до того часу вже володіючи 9,2% акцій компанії. За цей час мільярдер придбав акції Twitter на суму понад 500 млн доларів за штучно заниженими цінами, що завдало збитків іншим інвесторам.

Після розкриття інформації про його частку вартість акцій Twitter зросла на понад 27%. Як пише видання, SEC вимагає, щоб Маск сплатив штраф та повернув незаконно отримані прибутки.

Водночас адвокат Маска Алекс Спіро назвав цей позов частиною багаторічної кампанії переслідування SEC.

"Сьогоднішні дії SEC – це визнання того, що вони не можуть висунути справжніх звинувачень. Маск не зробив нічого поганого, і всі це розуміють", – переконує Спіро.

Він додав, що звинувачення стосуються лише «адміністративного порушення – несвоєчасного подання однієї форми», що, навіть якщо буде доведено, тягне за собою лише незначний штраф.

Колишні акціонери Twitter також подали позов проти Маска у федеральний суд Манхеттена за затримку розкриття інформації. У цьому випадку Маск стверджував, що затримка була помилкою, і заперечував наміри вводити в оману інших акціонерів.

Після купівлі Маском Twitter подешевшав на 72%

Соціальна мережа Twitter пережила кардинальні зміни після того, як у жовтні 2022 року її власником став бізнесмен Ілон Маск. Він відмовився від цієї назви соцмережі, перейменувавши її на Х.

23 липня 2023 року стало відомо, що Twitter отримає новий бренд. Наступного дня Маск повідомив, що сайт X.com уже переспрямовує на соціальну мережу, тоді ж на платформі зʼявився новий логотип.

Маск ініціював масштабні звільнення працівників та керівництва.

Зазначимо ,що Маск придбав Twitter (Х) за $44 млрд, але на початок березня 2024 року вартість компанії могла впасти на 72%. Доходи Х від реклами впали більш ніж на 50%.