Курс валют на 10-11 октября 2026: сколько стоит доллар, евро и злотый?

В эти выходные используются официальные курсы НБУ, которые были установлены на пятницу.

Национальный банк Украины установил официальный курс доллара и евро на 10-11 октября (суббота-воскресенье) на уровне пятницы, 9 октября.

Курс доллара

1 доллар США – 44,85 грн.

Курс евро

1 евро – 50,13 грн.

Курс злотого

1 злотый – 11,44 грн.

Курс валют в обменниках

По данным "Минфина", наличный курс доллара, евро и злотого в украинских обменниках перед выходными выглядит следующим образом:

Валюта Курс (покупка/продажа) Доллар 44,90/ 45,04 Евро 49,60/ 50,85 Злотый 11,50/ 11,70

Курс доллара, евро и злотого в кассах банков

В разных банках Украины по состоянию на 9 октября курс валют выглядит следующим образом (покупка/продажа):

Банк/Валюта Доллар Евро Злотый ПриватБанк 44,60/45,20 49,65/50,65 11,00/ 11,60 Ощадбанк 44,70/ 45,25 50,10/ 50,70 11,00/ 11,60 ПУМБ 44,80/ 45,30 50,30/51,00 11,00/ 11,60 Укргазбанк 44,70/ 45,25 50,10/50,70 11,00/ 11,60 Райффайзен 44,33/45,51 49,52/51,20

В октябре гривна снова будет под давлением. Причины таковы: высокий спрос на валюту, дефицит в торговле, дорогостоящий импорт и проблемы в отдельных отраслях экспорта. Однако резкого скачка курса аналитики не прогнозируют. Главный стабилизатор это Национальный банк, сглаживающий колебания посредством продажи валюты из резервов. Dilo выяснило, что именно будет влиять на гривну в октябре, которым видят курс аналитики и стоит ли сейчас спешить в обменники.