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Курс валют на 10-11 жовтня 2026 року: скільки коштує долар, євро та злотий?
Цими вихідними використовуються офіційні курси НБУ, які було встановлено на п'ятницю.
Національний банк України встановив офіційний курс долара та євро на 10-11 жовтня (субота-неділя) на рівні п'ятниці, 9 жовтня.
Курс долара
- 1 долар США – 44,85 грн.
Курс євро
- 1 євро – 50,13 грн.
Курс злотого
- 1 злотий – 11,44 грн.
Курс валют в обмінниках
За даними "Мінфіну", готівковий курс долара, євро та злотого в українських обмінниках перед вихідними виглядає наступним чином:
|Валюта
|Курс (купівля/продаж)
|Долар
|44,90/ 45,04
|Євро
|49,60/ 50,85
|Злотий
|11,50/ 11,70
Курс долара, євро і злотого в касах банків
У різних банках України станом на 9 жовтня курс валют виглядає так (купівля/продаж):
|Банк / Валюта
|Долар
|Євро
|Злотий
|ПриватБанк
|44,60 / 45,20
|49,65 / 50,65
|11,00/ 11,60
|Ощадбанк
|44,70/ 45,25
|50,10/ 50,70
|11,00/ 11,60
|ПУМБ
|44,80/ 45,30
|50,30 / 51,00
|11,00/ 11,60
|Укргазбанк
|44,70/ 45,25
|50,10 / 50,70
|11,00/ 11,60
|Райффайзен
|44,33 / 45,51
|49,52 / 51,20
У жовтні гривня знову буде під тиском. Причини такі: високий попит на валюту, дефіцит у торгівлі, дорогий імпорт і проблеми в окремих галузях експорту. Проте різкого стрибка курсу аналітики не прогнозують. Головний стабілізатор це Національний банк, який згладжує коливання за допомогою продажу валюти з резервів. Dilo з’ясувало, що саме впливатиме на гривню в жовтні, яким бачать курс аналітики та чи варто зараз поспішати в обмінники.