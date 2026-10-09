Курс валют на 10-11 жовтня 2026 року: скільки коштує долар, євро та злотий?

Цими вихідними використовуються офіційні курси НБУ, які було встановлено на п'ятницю.

Національний банк України встановив офіційний курс долара та євро на 10-11 жовтня (субота-неділя) на рівні п'ятниці, 9 жовтня.

Курс долара

1 долар США – 44,85 грн.

Курс євро

1 євро – 50,13 грн.

Курс злотого

1 злотий – 11,44 грн.

Курс валют в обмінниках

За даними "Мінфіну", готівковий курс долара, євро та злотого в українських обмінниках перед вихідними виглядає наступним чином:

Валюта Курс (купівля/продаж) Долар 44,90/ 45,04 Євро 49,60/ 50,85 Злотий 11,50/ 11,70

Курс долара, євро і злотого в касах банків

У різних банках України станом на 9 жовтня курс валют виглядає так (купівля/продаж):

Банк / Валюта Долар Євро Злотий ПриватБанк 44,60 / 45,20 49,65 / 50,65 11,00/ 11,60 Ощадбанк 44,70/ 45,25 50,10/ 50,70 11,00/ 11,60 ПУМБ 44,80/ 45,30 50,30 / 51,00 11,00/ 11,60 Укргазбанк 44,70/ 45,25 50,10 / 50,70 11,00/ 11,60 Райффайзен 44,33 / 45,51 49,52 / 51,20

У жовтні гривня знову буде під тиском. Причини такі: високий попит на валюту, дефіцит у торгівлі, дорогий імпорт і проблеми в окремих галузях експорту. Проте різкого стрибка курсу аналітики не прогнозують. Головний стабілізатор це Національний банк, який згладжує коливання за допомогою продажу валюти з резервів. Dilo з’ясувало, що саме впливатиме на гривню в жовтні, яким бачать курс аналітики та чи варто зараз поспішати в обмінники.