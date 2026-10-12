Курс валют на 12 октября 2026: сколько стоит доллар, евро и злотый?

Официальный курс доллара США по отношению к гривне вырос на три копейки, в то же время евро подорожало на восемнадцать копеек.

Национальный банк Украины установил официальный курс доллара и евро на 12.10.2026 ( понедельник ).

Курс доллара

1 доллар США – 44,88 грн (+3 коп.).

Курс евро

1 евро – 50,31 грн (+18 коп.).

Курс злотого

1 злотый – 11,48 грн (+4 коп.).

Курс валют в обменниках

По данным "Минфина", наличный курс доллара, евро и злотого в украинских обменниках выглядит следующим образом:

Валюта Курс (покупка/продажа) Доллар 44,90/ 45,10 Евро 49,65/ 50,90 Злотый 11,50/ 11,65

Курс доллара, евро и злотого в кассах банков

В разных банках Украины по состоянию на 12 октября курс валют выглядит следующим образом (покупка/продажа):

Банк/Валюта Доллар Евро Злотый ПриватБанк 44,75/45,20 49,80/50,80 11,00/ 11,60 Ощадбанк 44,80/ 45,30 50,10/ 50,90 11,00/ 11,60 ПУМБ 44,80/ 45,30 50,20/51,00 11,00/ 11,60 Укргазбанк 44,80/ 45,30 50,10/50,90 11,00/ 11,60 Райффайзен 44,31/45,49 49,46/50,09

В октябре гривна снова будет под давлением. Причины таковы: высокий спрос на валюту, дефицит в торговле, дорогостоящий импорт и проблемы в отдельных отраслях экспорта. Однако резкого скачка курса аналитики не прогнозируют. Главный стабилизатор это Национальный банк, сглаживающий колебания посредством продажи валюты из резервов. Dilo выяснило, что именно будет влиять на гривну в октябре, которым видят курс аналитики и стоит ли сейчас спешить в обменники.