Курс валют на 12 жовтня 2026 року: скільки коштує долар, євро та злотий?

Офіційний курс долара США щодо гривні зріс на три копійки, водночас євро подорожчало на вісімнадцять копійок.

Національний банк України встановив офіційний курс долара та євро на 12.10.2026 (понеділок).

Курс долара

1 долар США – 44,88 грн (+3 коп.).

Курс євро

1 євро – 50,31 грн (+18 коп.).

Курс злотого

1 злотий – 11,48 грн (+4 коп.).

Курс валют в обмінниках

За даними "Мінфіну", готівковий курс долара, євро та злотого в українських обмінниках виглядає наступним чином:

Валюта Курс (купівля/продаж) Долар 44,90/ 45,10 Євро 49,65/ 50,90 Злотий 11,50/ 11,65

Курс долара, євро і злотого в касах банків

У різних банках України станом на 12 жовтня курс валют виглядає так (купівля/продаж):

Банк / Валюта Долар Євро Злотий ПриватБанк 44,75 / 45,20 49,80 / 50,80 11,00/ 11,60 Ощадбанк 44,80/ 45,30 50,10/ 50,90 11,00/ 11,60 ПУМБ 44,80/ 45,30 50,20 / 51,00 11,00/ 11,60 Укргазбанк 44,80/ 45,30 50,10 / 50,90 11,00/ 11,60 Райффайзен 44,31 / 45,49 49,46 / 50,09

У жовтні гривня знову буде під тиском. Причини такі: високий попит на валюту, дефіцит у торгівлі, дорогий імпорт і проблеми в окремих галузях експорту. Проте різкого стрибка курсу аналітики не прогнозують. Головний стабілізатор це Національний банк, який згладжує коливання за допомогою продажу валюти з резервів. Dilo з’ясувало, що саме впливатиме на гривню в жовтні, яким бачать курс аналітики та чи варто зараз поспішати в обмінники.