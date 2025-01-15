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Курс валют на 15 января 2025: сколько стоит доллар, евро и злотый?

доллар и евро
Гривна снова снижается: какой курс доллара на 15 января

Официальный курс гривни по отношению к доллару США продолжает находиться около исторических минимумов. В то же время евро подорожало на 19 копеек.

Национальный банк Украины установил официальный курс доллара и евро на 15.01.2025 (среда).

Курс доллара

  • 1 доллар США – 42,27 грн за доллар (-0 коп.)

Курс евро

  • 1 евро – 43,32 грн (+19 коп.).

Курс злотого

  • 1 злотый – 10,15 грн (+5 коп.)

Курс валют в обменниках

По данным "Минфина", наличный курс доллара, евро и злотого в украинских обменниках выглядит примерно следующим образом (покупка/продажа):

  • Курс доллара США: 42,85/42,90 грн.
  • Курс евро: 44,05/44,25 грн.
  • Курс злотого: 10,25/10,38 грн.

Курс доллара в кассах банков

В разных банках Украины по состоянию на 15 января курс доллара выглядит так:

  • ПриватБанк: 42,30/42,90 грн.
  • Ощадбанк: 42,15/42,80 грн.
  • ПУМБ: 42,40/43,00 грн.
  • Укргазбанк: 42,25/42,90 грн.
  • Райффайзен: 42,00/42,80 грн.

Курс евро в кассах банков

В украинских банках евро имеет следующую стоимость по состоянию на 15 января:

  • ПриватБанк: 43,35/44,35 грн.
  • Ощадбанк: 43,10/44,15 грн.
  • ПУМБ: 43,80/44,50 грн.
  • Укргазбанк: 43,00/44,00 грн.
  • Райффайзен: 42,90/44,05 грн.

Курс злотого в кассах банков

Польский злотый оценивается в банках следующим образом:

  • Ощадбанк: 9,60/10,40 грн.
  • ПУМБ: 9,90/10,40 грн.
  • Укргазбанк: 9,50/10,50 грн.

Ранее Delo.ua разобралось в том, что ждать от валютного рынка в первые месяцы 2025 года. В частности, эксперты ожидают, что к весне будут преобладать девальвационные настроения. Следовательно, дальнейшего роста курса доллара не избежать.

Только за первые 10 дней января падение гривны к доллару превысило 1%. Это связано как с укреплением американской валюты в мире, так и высоким спросом на доллар в Украине. Детальнее читайте в материале Delo.ua.

Автор:
Светлана Манько