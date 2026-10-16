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Курс валют на 17-18 октября 2026: сколько стоит доллар, евро и злотый?
В эти выходные используются официальные курсы НБУ, которые были установлены на пятницу.
Национальный банк Украины установил официальный курс доллара и евро на 17-18 октября (суббота-воскресенье) на уровне пятницы, 16 октября.
Курс доллара
- 1 доллар США – 44,88 грн.
Курс евро
- 1 евро – 50,30 грн.
Курс злотого
- 1 злотый – 11,51 грн.
Курс валют в обменниках
По данным "Минфина", наличный курс доллара, евро и злотого в украинских обменниках перед выходными выглядит следующим образом:
|Валюта
|Курс (покупка/продажа)
|Доллар
|45,00/ 45,12
|Евро
|50,65/ 50,90
|Злотый
|11,50/ 11,65
Курс доллара, евро и злотого в кассах банков
В разных банках Украины по состоянию на 16 октября курс валют выглядит следующим образом (покупка/продажа):
|Банк/Валюта
|Доллар
|Евро
|Злотый
|ПриватБанк
|44,50/45,10
|49,80/50,80
|11,00/ 11,50
|Ощадбанк
|44,65/ 45,20
|50,10/ 50,80
|11,00/ 11,50
|ПУМБ
|44,70/ 45,30
|50,20/50,90
|11,00/ 11,50
|Укргазбанк
|44,65/ 45,20
|50,20/50,90
|11,00/ 11,50
|Райффайзен
|44,70/45,12
|49,90/50,70
В октябре гривна снова будет под давлением. Причины таковы: высокий спрос на валюту, дефицит в торговле, дорогостоящий импорт и проблемы в отдельных отраслях экспорта. Однако резкого скачка курса аналитики не прогнозируют. Главный стабилизатор это Национальный банк, сглаживающий колебания посредством продажи валюты из резервов. Dilo выяснило, что именно будет влиять на гривну в октябре, которым видят курс аналитики и стоит ли сейчас спешить в обменники.