Курс валют на 17-18 октября 2026: сколько стоит доллар, евро и злотый?

В эти выходные используются официальные курсы НБУ, которые были установлены на пятницу.

Национальный банк Украины установил официальный курс доллара и евро на 17-18 октября (суббота-воскресенье) на уровне пятницы, 16 октября.

Курс доллара

1 доллар США – 44,88 грн.

Курс евро

1 евро – 50,30 грн.

Курс злотого

1 злотый – 11,51 грн.

Курс валют в обменниках

По данным "Минфина", наличный курс доллара, евро и злотого в украинских обменниках перед выходными выглядит следующим образом:

Валюта Курс (покупка/продажа) Доллар 45,00/ 45,12 Евро 50,65/ 50,90 Злотый 11,50/ 11,65

Курс доллара, евро и злотого в кассах банков

В разных банках Украины по состоянию на 16 октября курс валют выглядит следующим образом (покупка/продажа):

Банк/Валюта Доллар Евро Злотый ПриватБанк 44,50/45,10 49,80/50,80 11,00/ 11,50 Ощадбанк 44,65/ 45,20 50,10/ 50,80 11,00/ 11,50 ПУМБ 44,70/ 45,30 50,20/50,90 11,00/ 11,50 Укргазбанк 44,65/ 45,20 50,20/50,90 11,00/ 11,50 Райффайзен 44,70/45,12 49,90/50,70

В октябре гривна снова будет под давлением. Причины таковы: высокий спрос на валюту, дефицит в торговле, дорогостоящий импорт и проблемы в отдельных отраслях экспорта. Однако резкого скачка курса аналитики не прогнозируют. Главный стабилизатор это Национальный банк, сглаживающий колебания посредством продажи валюты из резервов. Dilo выяснило, что именно будет влиять на гривну в октябре, которым видят курс аналитики и стоит ли сейчас спешить в обменники.