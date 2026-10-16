Курс валют на 17-18 жовтня 2026 року: скільки коштує долар, євро та злотий?

Цими вихідними використовуються офіційні курси НБУ, які було встановлено на п'ятницю.

Національний банк України встановив офіційний курс долара та євро на 17-18 жовтня (субота-неділя) на рівні п'ятниці, 16 жовтня.

Курс долара

1 долар США – 44,88 грн.

Курс євро

1 євро – 50,30 грн.

Курс злотого

1 злотий – 11,51 грн.

Курс валют в обмінниках

За даними "Мінфіну", готівковий курс долара, євро та злотого в українських обмінниках перед вихідними виглядає наступним чином:

Валюта Курс (купівля/продаж) Долар 45,00/ 45,12 Євро 50,65/ 50,90 Злотий 11,50/ 11,65

Курс долара, євро і злотого в касах банків

У різних банках України станом на 16 жовтня курс валют виглядає так (купівля/продаж):

Банк / Валюта Долар Євро Злотий ПриватБанк 44,50 / 45,10 49,80 / 50,80 11,00/ 11,50 Ощадбанк 44,65/ 45,20 50,10/ 50,80 11,00/ 11,50 ПУМБ 44,70/ 45,30 50,20 / 50,90 11,00/ 11,50 Укргазбанк 44,65/ 45,20 50,20 / 50,90 11,00/ 11,50 Райффайзен 44,70 / 45,12 49,90 / 50,70

У жовтні гривня знову буде під тиском. Причини такі: високий попит на валюту, дефіцит у торгівлі, дорогий імпорт і проблеми в окремих галузях експорту. Проте різкого стрибка курсу аналітики не прогнозують. Головний стабілізатор це Національний банк, який згладжує коливання за допомогою продажу валюти з резервів. Dilo з’ясувало, що саме впливатиме на гривню в жовтні, яким бачать курс аналітики та чи варто зараз поспішати в обмінники.