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Курс валют на 17-18 жовтня 2026 року: скільки коштує долар, євро та злотий?
Цими вихідними використовуються офіційні курси НБУ, які було встановлено на п'ятницю.
Національний банк України встановив офіційний курс долара та євро на 17-18 жовтня (субота-неділя) на рівні п'ятниці, 16 жовтня.
Курс долара
- 1 долар США – 44,88 грн.
Курс євро
- 1 євро – 50,30 грн.
Курс злотого
- 1 злотий – 11,51 грн.
Курс валют в обмінниках
За даними "Мінфіну", готівковий курс долара, євро та злотого в українських обмінниках перед вихідними виглядає наступним чином:
|Валюта
|Курс (купівля/продаж)
|Долар
|45,00/ 45,12
|Євро
|50,65/ 50,90
|Злотий
|11,50/ 11,65
Курс долара, євро і злотого в касах банків
У різних банках України станом на 16 жовтня курс валют виглядає так (купівля/продаж):
|Банк / Валюта
|Долар
|Євро
|Злотий
|ПриватБанк
|44,50 / 45,10
|49,80 / 50,80
|11,00/ 11,50
|Ощадбанк
|44,65/ 45,20
|50,10/ 50,80
|11,00/ 11,50
|ПУМБ
|44,70/ 45,30
|50,20 / 50,90
|11,00/ 11,50
|Укргазбанк
|44,65/ 45,20
|50,20 / 50,90
|11,00/ 11,50
|Райффайзен
|44,70 / 45,12
|49,90 / 50,70
У жовтні гривня знову буде під тиском. Причини такі: високий попит на валюту, дефіцит у торгівлі, дорогий імпорт і проблеми в окремих галузях експорту. Проте різкого стрибка курсу аналітики не прогнозують. Головний стабілізатор це Національний банк, який згладжує коливання за допомогою продажу валюти з резервів. Dilo з’ясувало, що саме впливатиме на гривню в жовтні, яким бачать курс аналітики та чи варто зараз поспішати в обмінники.