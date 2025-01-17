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Курс валют на 18-19 января 2025: сколько стоит доллар, евро и злотый?
В эти выходные используются официальные курсы НБУ, установленные на пятницу.
Национальный банк Украины установил официальный курс доллара и евро на 18-19.01.2025 (суббота-воскресенье) на уровне пятницы, 17 января.
Курс доллара
- 1 доллар США – 42,17 грн.
Курс евро
- 1 евро – 43,32 грн.
Курс злотого
- 1 злотый – 10,16 грн.
Курс валют в обменниках
По данным "Минфина", наличный курс доллара , евро и злотого в украинских обменниках перед выходными выглядит примерно следующим образом (покупка/продажа ):
- Курс доллара США: 42,55/42,60 грн.
- Курс евро: 43,85/44,05 грн.
- Курс злотого: 10,25/10,35 грн.
Курс доллара в кассах банков
В разных банках Украины по состоянию на 17 января курс доллара выглядит так:
- ПриватБанк: 42,05/42,65 грн.
- Ощадбанк: 42,10/42,75 грн.
- ПУМБ: 42,30/42,90 грн.
- Укргазбанк: 42,00/42,65 грн.
- Райффайзен: 41,95/42,55 грн.
Курс евро в кассах банков
В украинских банках евро имеет следующую стоимость по состоянию на 17 января:
- ПриватБанк: 43,10/44,10 грн.
- Ощадбанк: 43,20/44,15 грн.
- ПУМБ: 43,90/44,60 грн.
- Укргазбанк: 43,00/43,90 грн.
- Райффайзен: 42,90/44,00 грн.
Курс злотого в кассах банков
Польский злотый оценивается в банках следующим образом:
- Ощадбанк: 9,70/10,40 грн.
- ПУМБ: 9,90/10,40 грн.
- Укргазбанк: 9,50/10,50 грн.
Ранее Delo.ua разобралось в том, чего ждать от валютного рынка в первые месяцы 2025г. В частности, эксперты ожидают, что к весне будут преобладать девальвационные настроения. Следовательно, дальнейшего роста курса доллара не избежать.
Только за первые 10 дней января падение гривны к доллару превысило 1%. Это связано как с укреплением американской валюты в мире, так и высоким спросом на доллар в Украине. Подробнее читайте в материале Delo.ua.