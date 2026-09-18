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Курс валют на 19-20 сентября 2026: сколько стоит доллар, евро и злотый?

доллар
НБУ установил официальный курс валют на выходные

В эти выходные используются официальные курсы НБУ, которые были установлены на пятницу.

Национальный банк Украины установил официальный курс доллара и евро на 19-20 сентября (суббота-воскресенье) на уровне пятницы, 18 сентября.

Курс доллара

  • 1 доллар США – 44,66 грн.

Курс евро

  • 1 евро – 51,23 грн.

Курс злотого

  • 1 злотый – 11,75 грн (-8 коп.).

Курс валют в обменниках

По данным "Минфина", наличный курс доллара, евро и злотого в украинских обменниках перед выходными выглядит следующим образом:

Валюта Курс (покупка/продажа)
Доллар 44,46/ 44,99
Евро 51,14/ 51,81
Злотый 11,56/ 11,95

Курс доллара, евро и злотого в кассах банков

В разных банках Украины по состоянию на 19 сентября курс валют выглядит следующим образом (покупка/продажа):

Банк/Валюта Доллар Евро Злотый
ПриватБанк 44,30/44,90 50,80/51,80 11,90/ 12,20
Ощадбанк 44,50/ 44,99 51,10/51,95 11,90/ 12,30
ПУМБ 44,40/ 45,00 51,30/52,00 11,90/ 12,30
Укргазбанк 44,50/ 44,99 51,10/51,95 11,90/ 12,30
Райффайзен 44,50/44,90 51,00/51,70

Исторически сентябрь часто является месяцем ослабления гривны по отношению к доллару. В этом году риски могут усиливаться из-за блокирования портов, ударов по логистике, складам и производственным мощностям, что будет давить на предложение валюты.

Эта неделя может быть важной для валютного рынка. На курс гривны будут одновременно влиять решения центральных банков, ситуация с внешним финансированием Украины, цены на нефть и действия НБУ.

Автор:
Светлана Манько

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