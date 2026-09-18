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Курс валют на 19-20 вересня 2026 року: скільки коштує долар, євро та злотий?

долар
НБУ встановив офіційний курс валют на вихідні

Цими вихідними використовуються офіційні курси НБУ, які було встановлено на п'ятницю.

Національний банк України встановив офіційний курс долара та євро на 19-20 вересня (субота-неділя) на рівні п'ятниці, 18 вересня.

Курс долара

  • 1 долар США – 44,66 грн.

Курс євро

  • 1 євро – 51,23 грн.

Курс злотого

  • 1 злотий –  11,75 грн (-8 коп.).

Курс валют в обмінниках

За даними "Мінфіну", готівковий курс долара, євро та злотого в українських обмінниках перед вихідними виглядає наступним чином:

Валюта Курс (купівля/продаж)
Долар 44,46/ 44,99
Євро 51,14/ 51,81
Злотий 11,56/ 11,95

Курс долара, євро і злотого в касах банків

У різних банках України станом на 19 вересня курс валют виглядає так (купівля/продаж):

Банк / Валюта Долар Євро Злотий
ПриватБанк 44,30 / 44,90 50,80 / 51,80 11,90/ 12,20
Ощадбанк 44,50/ 44,99 51,10 / 51,95  11,90/ 12,30
ПУМБ 44,40/ 45,00 51,30 / 52,00   11,90/ 12,30
Укргазбанк 44,50/ 44,99 51,10 / 51,95  11,90/ 12,30
Райффайзен 44,50 / 44,90 51,00 / 51,70

 Історично вересень часто є місяцем послаблення гривні до долара. Цього року ризики можуть посилюватися через блокування портів, удари по логістиці, складах і виробничих потужностях, що тиснутиме на пропозицію валюти.

Цей тиждень може бути важливим для валютного ринку. На курс гривні одночасно впливатимуть рішення центральних банків, ситуація із зовнішнім фінансуванням України, ціни на нафту та дії НБУ.

Автор:
Світлана Манько

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