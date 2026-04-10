Ликвидировав угрозу для Украины, США и ЕС, СБУ создает новую модель кибербезопасности – эксперт

По мнению политолога Алексея Курпаса, СБУ окончательно стала важным субъектом глобальной кибербезопасности. / СБУ

Служба безопасности Украины под руководством Евгения Хмары вместе с ФБР и спецслужбами ЕС фактически создали новый киберальянс. Об этом пишет политолог Алексей Курпас, комментируя уничтожение хакерских сетей россии.

Эксперт подчеркивает, что СБУ окончательно стала важным субъектом глобальной кибербезопасности. "Служба закрепилась в статусе равноправного игрока. Речь идет не об участии "младшего партнера", а о солидерстве в операции, которая охватывает сразу несколько юрисдикций и требует высокого уровня доверия. Такая координация с Европейским Союзом и американскими структурами является индикатором признания высокого уровня украинской спецслужбы. Ликвидировав угрозу для США и ЕС, СБУ помогает создавать новую модель кибербезопасности", – акцентирует внимание политолог.

Курпас считает, что фактически создано неформальное "цифровое НАТО". "Это новое измерение сотрудничества, ведь формируется общая модель реагирования на вызовы и растет взаимная зависимость в сфере киберзащиты, что в свою очередь позволяет говорить о зарождении киберальянса, где Украина не только объект защиты, но и его активный поставщик",  пишет эксперт.

"Операция СБУ и ФБР показательна не только с точки зрения разоблачения очередной активности российских спецслужб в разных странах. Хотя некоторым на Западе о таких угрозах следует напоминать регулярно. Она демонстрирует качественную трансформацию СБУ под руководством Евгения Хмары. От национального органа безопасности к международному игроку. В контексте современной войны это означает, что Украина не только защищается, но и формирует правила игры в глобальной кибербезопасности", – резюмирует политолог.

Напомним, ранее стало известно, что СБУ, ФБР и европейские спецслужбы разоблачили масштабную сеть россиян, получавших информацию, взламывая роутеры по всему миру (включая и Украину). А дальше с компьютеров снимали интересующую российскую разведку информацию.