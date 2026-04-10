Ліквідувавши загрозу для України, США та ЄС, СБУ створює нову модель кібербезпеки – експерт

Служба безпеки України під керівництвом Євгенія Хмари разом із ФБР та спецслужбами ЄС фактично створили новий кіберальянс. Про це пише політолог Олексій Курпас, коментуючи знищення хакерських мереж росії.

Експерт підкреслює, що СБУ остаточно стала важливим суб’єктом глобальної кібербезпеки. "Служба закріпилася у статусі рівноправного гравця. Йдеться не про участь "молодшого партнера", а про співлідерство в операції, яка охоплює одразу кілька юрисдикцій і потребує високого рівня довіри. Така координація з Європейським Союзом і американськими структурами є індикатором визнанням високого рівня української спецслужби. Ліквідувавши загрозу для США та ЄС, СБУ допомагає створювати нову модель кібербезпеки", – акцентує політолог.

Курпас вважає, що фактично створене неформальне "цифрове НАТО". "Це новий вимір співпраці, адже формується спільна модель реагування на виклики та зростає взаємна залежність у сфері кіберзахисту, що у свою чергу дозволяє говорити про зародження кіберальянсу, де Україна не тільки об’єкт захисту, а і його активний постачальник", – пише експерт.

"Операція СБУ та ФБР є показовою не лише з точки зору викриття чергової активності російських спецслужб у різних країнах. Хоча декому на Заході про такі загрози слід нагадувати регулярно. Вона демонструє якісну трансформацію СБУ під керівництвом Євгенія Хмари. Від національного органу безпеки до міжнародного гравця. У контексті сучасної війни це означає, що Україна не лише захищається, а й формує правила гри у глобальній кібербезпеці", – резюмує політолог.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що СБУ, ФБР та європейські спецслужби викрили масштабну мережу росіян, які отримували інформацію, зламуючи роутери по всьому світу (включаючи і Україну). А далі з комп’ютерів знімали цікаву для російської розвідки інформацію.