Категорія
Новини
Дата публікації

Експерт: Через "санкції" з боку СБУ і Хмари в росії зупинено 40% експортних потужностей нафти – це нищить її економіку

СБУ
СБУ декілька разів на цьому тижні потужно уразила об’єкти на Балтиці, зокрема порти "Приморськ" і "Усть-Луга" / СБУ

Під керівництвом Євгенія Хмари Служба безпеки України вийшла на небачений раніше рівень далекобійних ударів по рф. "Хмарні санкції" буквально нищать економіку ворога, пише політолог і екснардеп Олександр Черненко.

Експерт наводить свіжу оцінку провідного світового агентства Reuters про те, що  в росії зупинено 40% експортних потужностей нафти. "Це результат системних ударів далекобійних дронів СБУ по критичній інфраструктурі – нафтотерміналах, резервуарних парках і вузлах відвантаження. Після того, як Хмара очолив Службу, далекобійні удари по рф посилились та набули постійного і системного характеру", – вважає політолог.

"Новий керівник СБУ Євгеній Хмара доволі швидко почав показувати справді вражаючі результати. "Хмарні санкції" виявились найбільш потужними з усіх. Зупинити 40% нафтового експорту росії – це рівень, який не снився ні США, ні Європейському Союзу. Схоже для ворога тепер завжди буде "хмарна погода" та опади у вигляді дронів Служби", – акцентує експерт.

Черненко нагадує, що СБУ декілька разів на цьому тижні потужно уразила об’єкти на Балтиці, зокрема порти "Приморськ" і "Усть-Луга". "Це основні експортні "ворота" російської нафти на західні ринки. Такої інтенсивності росія не витримує!  Повторні удари не дають змоги швидко відновлювати пошкоджені потужності. Це створює мультиплікативний ефект: падіння валютних надходжень, зростання витрат на логістику та страхування, підвищення ризиків для іноземних покупців", – резюмує політолог.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що 40% потужностей Росії з експорту нафти виведені з ладу. Повідомлення з'явилося після ударів СБУ по ключовим портам рф на Балтиці.