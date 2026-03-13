Експерт про нові удари дронів СБУ: Служба вибиває ключові нафтові вузли рф

СБУ продовжує нищити ворога / СБУ

Служба безпеки України вибиває ключові нафтові вузли рф і зменшує можливість росіянам заробити на підняті світових цін. Про це пише пише політолог, екснардеп Олександр Черненко, коментуючи удари безпілотників Служби по нафтоперекачувальній станції "Тихорецьк".

Експерт підкреслює, що цей нафтовий вузол є одним із найбільших перевалочних пунктів.

"Служба б’є по точках, де сходяться логістичні потоки. Адже удар по вузлу, який пов’язаний із поставками до порту "Новоросійськ", має геоекономічний вимір. Як і успішні атаки на сам порт перед цим. Саме через Новоросійськ значна частина російських енергоресурсів потрапляє на світові ринки. І операції б’ють не лише по внутрішній логістиці, а й по експортному потенціалу росії",  вважає екснардеп.

Політолог акцентує, що такі удари  змушують росію перетворювати власну територію на зону оборони, розтягуючи ППО та ресурси безпеки на тисячі кілометрів.

"росія витрачає ресурси на оборону власної економіки. Після кожного такого удару кремль інвестує в захист нафтобаз, трубопроводів і портів, що відволікає ресурси від фронту. А регулярні успішні атаки підлеглих Євгенія Хмари показують, що навіть стратегічні об’єкти росії не мають повноцінного захисту",  пише експерт.

"Служба остаточно перетворилася на структуру, здатну системно нищити критичну інфраструктуру противника дуже далеко від лінії фронту. Системне ураження нафтових вузлів поступово підриває фінансову базу війни, навіть в умовах зростання світових цін. Оскільки нафта залишається головним джерелом доходів росії",  резюмує Черненко.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що безпілотники Центру спецоперацій "Альфа" СБУ уразили інфраструктуру нафтоперекачувальної станції "Тихорецьк". Там розташовані велика нафтобаза та термінал, які відіграють важливу роль у логістиці російського палива та нафтопродуктів.