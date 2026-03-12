20 мільйонів гривень збитків: СБУ викрила розкрадання на оборонному заводі

Служба безпеки України спільно з Національним антикорупційним бюро викрили масштабну схему привласнення державних коштів на стратегічному підприємстві оборонно-промислового комплексу в Дніпропетровській області.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на СБУ.

За матеріалами слідства, до схеми причетний перший заступник генерального директора заводу, який діяв у змові з підлеглими та представниками приватного бізнесу.

Він організував схему розкрадання 19,7 млн бюджетних гривень на закупівлі металевої сировини.

У квітні 2022 року держпідприємство оборонної галузі мало закупити алюмінієвий прокат. Встановлено, що конструкційний матеріал мав бути використаний для серійного виробництва озброєнь та боєприпасів для українських Сил оборони.

Для реалізації оборудки посадовець залучив заступника начальника управління матеріально-технічного постачання заводу та керівника афілійованої компанії, що торгувала сировиною.

Разом вони домовилися про закупівлю продукції за цінами, які на третину перевищували ринкову вартість відповідного товару.

Отриману "різницю" учасники оборудки конвертували в готівку.

Під час обшуків у фігурантів виявлено смартфони, комп’ютерну техніку та документи із доказами незаконної діяльності.

Наразі тривають слідчі дії для встановлення всіх обставин злочину та притягнення винних до відповідальності згідно з чинним законодавством.

Підозрюваним загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Вирішується питання про обрання запобіжних заходів.

Нагадаємо, раніше правоохоронці викрили масштабну оборудку, організовану посадовцями Держспецзв’язку та представниками приватних компаній під час закупівель безпілотників для Сил оборони України. Збитки, завдані державі, оцінюються у понад 90 мільйонів гривень.