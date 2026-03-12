20 миллионов гривен убытков: СБУ разоблачила хищение на оборонном заводе

Служба безопасности Украины совместно с Национальным антикоррупционным бюро разоблачила масштабную схему присвоения государственных средств на стратегическом предприятии оборонно-промышленного комплекса в Днепропетровской области.

Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на СБУ .

По материалам следствия, к схеме причастен первый заместитель генерального директора завода, действовавший в сговоре с подчиненными и представителями частного бизнеса.

Он организовал схему хищения 19,7 млн. бюджетных гривен на закупки металлического сырья.

В апреле 2022 года госпредприятие оборонной отрасли должно было закупить алюминиевый прокат. Установлено, что конструкционный материал должен использоваться для серийного производства вооружений и боеприпасов для украинских Сил обороны.

Для реализации сделки чиновник привлек заместителя начальника управления материально-технического снабжения завода и руководителя аффилированной компании, торговавшей сырьем.

Вместе они договорились о закупке продукции по ценам, на треть превышавшим рыночную стоимость соответствующего товара.

Получившуюся "разницу" участники сделки конвертировали в наличные деньги.

В ходе обысков у фигурантов обнаружены смартфоны, компьютерная техника и документы с доказательствами незаконной деятельности.

В настоящее время продолжаются следственные действия по установлению всех обстоятельств преступления и привлечения виновных к ответственности согласно действующему законодательству.

Подозреваемым грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества. Решается вопрос об избрании мер.

Напомним, ранее правоохранители разоблачили масштабную сделку, организованную должностными лицами Госспецсвязи и представителями частных компаний во время закупок беспилотников для Сил обороны Украины. Ущерб, нанесенный государству, оценивается более чем в 90 миллионов гривен.