Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

43,98

+0,11

EUR

50,93

--0,10

Наличный курс:

USD

44,35

44,15

EUR

51,70

51,42

AI Лидеры

AI Лидеры
Четыре года большой войны

Четыре года
большой войны
Україна на межі блекауту

Україна на межі

блекауту
ТопФінанс-2026

ТопФинанс-2026
20 лет&nbsp;Delo.ua

20 лет 
Delo.ua
У жіночому підприємництві є Сенс!

У жіночому підприємництві

є Сенс!
Галузеві лідери 2025 року

Галузеві лідери

2025 року
Лідери бізнес-репутації

Лідери
бізнес-репутації
Двадцять сталевих років

Двадцять

сталевих років
Топ налогоплательщиков 2025

Топ налогоплательщиков

2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху
з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Лучшие
работодатели 2025
Свое дело

Свое 

дело
Инвестиции в образование

Инвестиции 

в образование
Обучение&nbsp;для жизни

Обучение 

для жизни
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Свободная энергия
  1. Свободная 
  2. энергия
Smart Money

Smart 

Money

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

20 миллионов гривен убытков: СБУ разоблачила хищение на оборонном заводе

гривны
Разоблачена масштабная коррупционная схема в оборонном секторе / Depositphotos

Служба безопасности Украины совместно с Национальным антикоррупционным бюро разоблачила масштабную схему присвоения государственных средств на стратегическом предприятии оборонно-промышленного комплекса в Днепропетровской области.

Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на СБУ .

По материалам следствия, к схеме причастен первый заместитель генерального директора завода, действовавший в сговоре с подчиненными и представителями частного бизнеса.

Он организовал схему хищения 19,7 млн. бюджетных гривен на закупки металлического сырья.

В апреле 2022 года госпредприятие оборонной отрасли должно было закупить алюминиевый прокат. Установлено, что конструкционный материал должен использоваться для серийного производства вооружений и боеприпасов для украинских Сил обороны.

Для реализации сделки чиновник привлек заместителя начальника управления материально-технического снабжения завода и руководителя аффилированной компании, торговавшей сырьем.

Вместе они договорились о закупке продукции по ценам, на треть превышавшим рыночную стоимость соответствующего товара.

Получившуюся "разницу" участники сделки конвертировали в наличные деньги.

В ходе обысков у фигурантов обнаружены смартфоны, компьютерная техника и документы с доказательствами незаконной деятельности.

В настоящее время продолжаются следственные действия по установлению всех обстоятельств преступления и привлечения виновных к ответственности согласно действующему законодательству.

Подозреваемым грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества. Решается вопрос об избрании мер.

Фото 2 — 20 миллионов гривен убытков: СБУ разоблачила хищение на оборонном заводе
Фото 3 — 20 миллионов гривен убытков: СБУ разоблачила хищение на оборонном заводе

Напомним, ранее правоохранители разоблачили масштабную сделку, организованную должностными лицами Госспецсвязи и представителями частных компаний во время закупок беспилотников для Сил обороны Украины. Ущерб, нанесенный государству, оценивается более чем в 90 миллионов гривен.

Автор:
Татьяна Бессараб