Меньше ремонтируют дороги: импорт битума обрушился вдвое

В 2024 году объемы импорта битума в Украину составили 79 тыс. т.е. Это почти вдвое меньше по сравнению с 2023 годом, когда было завезено 156 тысяч. т.е.

Об этом свидетельствуют данные Консалтинговой группы "А-95", пишет enkorr.

Причины уменьшения импорта

Главной причиной уменьшения импорта является сокращение объемов финансирования работ по строительству и ремонту дорог.

В прошлом году Государственному агентству восстановления и развития инфраструктуры было назначено всего 17,1 млрд. грн. по программе «Развитие сети и содержание автомобильных дорог общего пользования государственного значения». Для сравнения, в 2023 году правительство выделяло 58,9 млрд грн.

Откуда везут битум

Как сообщается, главными странами-поставщиками в прошлом году были Польша (43,7 тыс. т) и Литва (33 тыс. т). Остальные объемы были завезены из Румынии, Болгарии, Венгрии и Чехии. Около 95% импортируемого битума было произведено на заводах Orlen в Польше и Литве.

В прошлом году битум импортировало 32 украинских компании. Самые большие объемы, 33,9 тыс. т, завезла компания "АО Энерготрейд".

Также большие объемы импортировали компании "Тека Петролеум" (10,7 тыс. т), "Битленд" (5,9 тыс. т), Путевое ремонтно-строительное управление №88 (4,8 тыс. т) и "Битекс" ( 4,3 тыс. т).

В общей сложности, на первую пятерку компаний пришлось 75% поставок.

Эксперты прогнозируют, что в 2025 году объемы импорта битума, скорее всего, будут сокращаться в дальнейшем. 2024 годом.

Финансирование дорожной отрасли

Министр финансов Украины Сергей Марченко заявлял о том, что в 2024 году все поступления из государственного дорожного фонда в сумме 94,7 млрд. грн. будут перенаправлены на нужды обороны, однако дорожная отрасль продолжит получать финансирование.

Финансирование дорожной отрасли в 2024 году было осуществлено следующим образом:

для обеспечения безотлагательных мер, связанных с содержанием дорог зимой, использовались остатки средств из государственного дорожного фонда;

на дороги, необходимые для военных нужд, средства поступали из резервного фонда правительства Украины;

строительство и ремонт дорог проходили в рамках проектов, финансируемых международными финансовыми организациями и правительствами стран-партнеров.

В июле Кабинет министров Украины выделил 2,4 миллиарда гривен из резервного фонда. для восстановления автомобильных дорог.