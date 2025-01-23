Менше ремонтують дороги: імпорт бітуму обвалився вдвічі

У 2024 році обсяги імпорту бітуму в Україну становили 79 тис. т. Це майже вдвічі менше порівняно з 2023 роком, коли було завезено 156 тис. т.

Про це свідчать дані Консалтингової групи «А-95», пише enkorr.

Причини зменшення імпорту

Зазначається, що головною причиною зменшення імпорту є скорочення обсягів фінансування робіт з будівництва й ремонту доріг.

Торік Державному агентству відновлення й розвитку інфраструктури було призначено лише 17,1 млрд грн за програмою «Розвиток мережі й утримання автомобільних доріг загального користування державного значення». Для порівняння, 2023 року уряд виділяв 58,9 млрд грн.

Звідки везуть бітум

Як повідомляється, головними країнами-постачальницями торік були Польща (43,7 тис. т) і Литва (33 тис. т). Решту обсягів було завезено з Румунії, Болгарії, Угорщини й Чехії. Близько 95% імпортованого бітуму було вироблено на заводах Orlen у Польщі й Литві.

У минулому році бітум імпортувало 32 українські компанії. Найбільші обсяги, 33,9 тис. т, завезла компанія «АТ Енерготрейд».

Також великі обсяги імпортували компанії «Тека Петролеум» (10,7 тис. т), «Бітленд» (5,9 тис. т), Шляхове ремонтно-будівельне управління №88 (4,8 тис. т) і «Бітекс» (4,3 тис. т).

Загалом, на першу п’ятірку компаній припало 75% постачань.

Експерти прогнозують, що у 2025 році обсяги імпорту бітуму, найімовірніше, скорочуватимуться надалі. На цей рік у державному бюджеті передбачені витрати на ремонт ділянок, важливих для оборони й функціонування економіки держави, обсягом 12,6 млрд грн. Це на 26% менше порівняно з 2024 роком.

Фінансування дорожньої галузі

Мністр фінансів України Сергій Марченко заявляв про те, що у 2024 році всі надходження з державного дорожнього фонду у сумі 94,7 млрд грн будуть перенаправлені на потреби оборони, однак дорожня галузь продовжить отримувати фінансування.

Фінансування дорожньої галузі у 2024 році було здійснене таким чином:

для забезпечення невідкладних заходів, пов’язаних із утриманням доріг взимку, використовувалися залишки коштів із державного дорожнього фонду;

на дороги, які є необхідними для військових потреб, кошти надходили із резервного фонду уряду України;

будівництво та ремонт доріг відбувався в рамках проєктів, які фінансуються міжнародними фінансовими організаціями та урядами країн-партнерів.

Додамо, в липні Кабінет міністрів України виділив 2,4 мільярда гривень з резервного фонду на відновлення автомобільних доріг.