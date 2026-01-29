Запланована подія 2

Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

Миллионы на здоровье: Григорий Козловский продолжает масштабную поддержку детских больниц

Григорий Козловский – почетный президент, основатель ФК "Рух" (Львов)
Григорий Козловский – почетный президент, основатель ФК "Рух" (Львов)

Спасать жизни – это призвание, а поддерживать тех, кто спасает – это высшее проявление человечности. Центр детской медицины, объединяющий легендарный "Охматдет" и Западноукраинский специализированный медицинский центр, обратился со словами глубокой благодарности к Григорию Козловскому и команде Emily Resort. 2025 год стал настоящим испытанием, но благодаря неравнодушию мецената больница получила не просто финансы, а надежду на будущее для сотен маленьких пациентов.

Когда каждый миллион  это шанс на выздоровление

Это сотрудничество – не разовый жест, а настоящий марафон доброты. Только в течение марта 2025 года общая помощь учреждению составила 3 миллиона гривен. Последний взнос в размере 1 миллиона гривен уже работает на благо детей: в стенах больницы продолжаются ремонты, чтобы малыши лечились в уюте и комфорте, которого они заслуживают.

Меценат Григорий Козловский так объясняет свою позицию: "Мы привыкли доказывать преданность стране реальными результатами, а не громкими лозунгами. Каждая гривна, вложенная в "Охматдет" сегодня – это кирпичик в фундамент здоровой нации. Наша миссия проста: защищать, лечить и восстанавливать Украину вместе".

Фото 2

Григорий Козловский: миссия, которая меняет реальность

Для Григория Козловского это не просто цифры в отчетах. Это системный подход, где медицина является приоритетом. Он убежден, что поддержка врачей и военных – это единственный путь к общей победе.

"Пока Украина борется, мы должны стоять за спинами тех, кто держит фронт, и тех, кто лечит наши сердца. Деньги, направленные на здоровье наших детей – это наша самая главная инвестиция, ведь именно им предстоит строить новую Украину", – подчеркивает Григорий Козловский.

Фото 3

Признание на уровне страны

За свою неустанную деятельность Григорий Петрович Козловский занял почетное место в рейтинге "Топ громких дел года" от портала "Информатор Украина". Вместе с такими знаковыми фигурами, как Ринат Ахметов и Кирилл Буданов, он стал одним из тех, кто формировал облик Украины в 2025 году. Это признание подтверждает: бизнес, имеющий социальную ответственность, сегодня является ключевой движущей силой нашей страны.

Фото 4