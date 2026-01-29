Запланована подія 2

Мільйони на здоров’я: Григорій Козловський продовжує масштабну підтримку дитячих шпиталів

Григорій Козловський – почесний президент, засновник ФК "Рух"(Львів)
Рятувати життя – це покликання, а підтримувати тих, хто рятує – це вищий прояв людяності. Центр дитячої медицини, що об’єднує легендарний “Охматдит” та Західноукраїнський спеціалізований медичний центр, звернувся зі словами глибокої вдячності до Григорія Козловського та команди Emily Resort. 2025 рік став справжнім випробуванням, але завдяки небайдужості мецената лікарня отримала не просто фінанси, а надію на майбутнє для сотень маленьких пацієнтів.

Коли кожен мільйон  це шанс на одужання

Ця співпраця – не разовий жест, а справжній марафон доброти. Лише протягом березня 2025 року загальна допомога закладу склала 3 мільйони гривень. Останній внесок у розмірі 1 мільйона гривень уже працює на благо дітей: у стінах шпиталю тривають ремонти, щоб малеча лікувалася в затишку та комфорті, який вони заслуговують.

Меценат Григорій Козловський так пояснює свою позицію: "Ми звикли доводити відданість країні реальними результатами, а не гучними гаслами. Кожна гривня, вкладена в "Охматдит" сьогодні – це цеглинка у фундамент здорової нації. Наша місія проста: захищати, лікувати та відбудовувати Україну разом".

Фото 2 — Мільйони на здоров’я: Григорій Козловський продовжує масштабну підтримку дитячих шпиталів

Григорій Козловський: місія, що змінює реальність

Для Григорія Козловського це не просто цифри у звітах. Це системний підхід, де медицина є пріоритетом. Він переконаний, що підтримка лікарів та військових – це єдиний шлях до спільної перемоги.

"Допоки Україна бореться, ми маємо стояти за спинами тих, хто тримає фронт, і тих, хто лікує наші серця. Гроші, спрямовані на здоров’я наших дітей – це наша найголовніша інвестиція, адже саме їм будувати нову Україну", – наголошує Григорій Козловський.

Фото 3 — Мільйони на здоров’я: Григорій Козловський продовжує масштабну підтримку дитячих шпиталів

Визнання на рівні країни

За свою невтомну діяльність Григорій Петрович Козловський посів почесне місце у рейтингу "Топгучних справ року" від порталу "Інформатор Україна". Разом із такими знаковими постатями, як Рінат Ахметов та Кирило Буданов, він став одним із тих, хто формував обличчя України у 2025 році. Це визнання підтверджує: бізнес, що має соціальну відповідальність, сьогодні є ключовим рушієм нашої країни.

Фото 4 — Мільйони на здоров’я: Григорій Козловський продовжує масштабну підтримку дитячих шпиталів